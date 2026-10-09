Career Rashifal 9 October 2026 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वाले अनुशासन के साथ आगे बढ़ें, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: करियर में अपेक्षित प्रदर्शन रहेगा. जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे. काम पर फोकस बनाए रखेंगे. वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करें. स्मार्ट वर्किंग से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. विरोधियों से सतर्क रहें.

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वृषभ: कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा. कामकाज में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. आधुनिक तकनीक और नए तरीकों को अपनाने से फायदा मिलेगा.

मिथुन: करियर में उपलब्धियों पर फोकस रहेगा. कामकाज में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. योजना बनाकर काम करने से सफलता मिलेगी. व्यापार में भी अनुकूल स्थिति बनी रहेगी. अहंकार से बचकर टीम के साथ चलें.

कर्क: कार्यक्षेत्र में सहकारिता बढ़ेगी. कारोबारी गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. पेशेवर लोगों का सहयोग मिलेगा. कामकाजी संबंध मजबूत होंगे. जिम्मेदार लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा.

सिंह: करियर और कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण बातचीत सफल हो सकती है. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. प्रबंधन से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी. परंपरागत काम को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है.

कन्या: करियर में आत्मविश्वास बढ़ेगा. महत्वपूर्ण काम आपके पक्ष में बन सकते हैं. व्यापार को आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. रचनात्मक और कलात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. वरिष्ठों से संपर्क का लाभ उठाएं.

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तुला: कामकाज पर फोकस बनाए रखें. पेशेवर मामलों में लापरवाही से बचें. लुभावने प्रस्तावों पर तुरंत भरोसा न करें. नियमों के अनुसार काम करने से स्थिति बेहतर रहेगी. करियर में सफलता सामान्य बनी रहेगी.

वृश्चिक: करियर के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरे करने में सफलता मिलेगी. कामकाज में तेजी आएगी और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. योजनाओं को मजबूती देने का मौका मिलेगा. प्रशासनिक कार्यों में भी सफलता संभव है.

धनु: करियर में उपलब्धियां मिलने के संकेत हैं. पद-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और पदोन्नति के अवसर बन सकते हैं. अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे . प्रबंधन से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे.

मकर: करियर में तेजी से आगे बढ़ेंगे. कारोबार के विस्तार पर फोकस रहेगा. कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा और अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं. साहस और मेहनत से नए अवसर हासिल करने में सफलता मिलेगी.

कुंभ: करियर में धैर्य बनाए रखें. कामकाज सामान्य रहेगा और कुछ मामले लंबित रह सकते हैं. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. जरूरी चर्चाओं में सक्रिय रहें और कार्यस्थल पर अनुशासन के साथ आगे बढ़ें.

मीन: करियर में टीमवर्क से सफलता मिलेगी. महत्वपूर्ण फैसले लेने में आसानी होगी. सहकर्मियों और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. सामूहिक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. नेतृत्व क्षमता दिखाने के अवसर मिल सकते हैं.

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