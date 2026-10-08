Career Rashifal 8 October 2026 (करियर राशिफल): मीन राशि वाले उधार ना लें, जानें अन्य राशियों का हाल

1. मेष

करियर कारोबार के जरूरी मामले गति लेंगे. विविध प्रयास तेज बनाए रहेंगे. कामकाजी संबंधों में सुधार होगा. पेशेवरों की मदद मिलेगी. अनुकूलता बनी रहेगी.

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2. वृष

अधिकारियों से चर्चा में जल्दबाजी न दिखाएं. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा. पेशेवरता को मजबूती मिलेगी. आय पूर्ववत् रहेगी. करियर संवार पाएगा . पेशेवरता बनी रहेगी.

3. मिथुन

साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. सहयोगियों से संपर्क बढ़ाएंगे. जरूरी संवाद के अवसर बनेंगे. महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है. पेशेवरों का सहयोग लगातार बना रहेगा.

4. कर्क

कामकाजी भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. लंबित प्रयास पक्ष में बनेंगे. वरिष्ठों के सहयोग से करियर संवरेगा. विभिन्न मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

5. सिंह

कारोबार में उत्साह बनाए रहेंगे. सृजनात्मक गतिविधियां बढ़ाने की सोच होगी. प्रयासों को समर्थन मिलेगा. कला कौशल में सुधार बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

6. कन्या

पेशेवर सजगता से कार्य करते रहेंगे. नियमों पर पूरा जोर दें. कार्य विस्तार बना रहेगा. बजट की सामान्य स्थिति रहेगी. विभिन्न कार्यों में सूझबूझ दिखाएंगे. लीगल गतिविधियों से बचेंगे.

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7. तुला

साहस और पराक्रम बढ़त पाएगा. तैयारी से कार्य आगे बढ़ाएंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. उपलब्धियां संवरेंगी. तेजी बनाए रखेंगे. कामकाज में स्थायित्व आएगा.

8. वृश्चिक

करियर व्यापार में फोकस रखेंगे. योजनाओं में तेजी रहेगी. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. बजट पर ध्यान देंगे. क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा . कारोबार के विस्तार की रूपरेखा बनाएंगे.

9. धनु

कारोबारी समझौतों में सहजता रहेगी. कामकाज में सक्रियता आएगी. प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. कार्यगत लक्ष्य पाएंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे .विविध प्रयास आगे बढ़ाएंगे.

10. मकर

आवश्यक कार्यों में सावधानी बढ़ाएं. पेशेवर विषयों में स्पष्टता रखें. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. नीति नियमों पर भरोसा रखेंगे. अप्रत्याशितता बनी रहेगी. कारोबार सामान्य रहेगा.

11. कुंभ

कारोबार में सहमति से निर्णय लेंगे. जिम्मेदारों से भेंट करेंगे. महत्वपूर्ण कामकाजी मामलों को गति देंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. सकारात्मकता का पूरा लाभ उठाएंगे.

12. मीन

उधार की सौदेबाजी से बचें. कामकाजी परिणाम साधारण रहेंगे. नौकरी में अनुकूलता बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं सफल होंगी. सहकर्मियों में आपसी सामंजस्य बढ़ेगा.

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