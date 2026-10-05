Career Rashifal 5 October 2026 (करियर राशिफल): मकर राशि वालों को लाभ मिलेगा, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता की सराहना होगी. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.

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वृषभ: नौकरी-व्यवसाय में प्रगति के संकेत हैं. सहकर्मियों और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे . नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

मिथुन: कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं. आपकी मेहनत और समझदारी से अच्छे परिणाम मिलेंगे. नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अवसर मिल सकता है.

कर्क: करियर में सकारात्मक बदलाव आएंगे. कार्यस्थल पर आपकी बात को महत्व मिलेगा. नई जिम्मेदारी मिल सकती है . काम में सफलता मिलने के योग हैं.

सिंह: कामकाज में थोड़ा दबाव रह सकता है. किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें. अधिकारियों से बातचीत करते समय संयम रखें . अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें.

कन्या: करियर के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. नए प्रोजेक्ट या काम का मौका मिल सकता है. आपकी मेहनत की सराहना होगी. आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे.

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तुला: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा. नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं. महत्वपूर्ण काम समय पर पूरे होंगे.

वृश्चिक: करियर में प्रगति के संकेत हैं. आपकी मेहनत रंग लाएगी . नई जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबार करने वालों को भी अच्छे अवसर मिलेंगे.

धनु: कामकाज सामान्य रहेगा. किसी नए प्रोजेक्ट में व्यस्तता बढ़ सकती है. अपनी योजनाओं को लेकर सावधानी से आगे बढ़ें. काम में लापरवाही न करें.

मकर: करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे. नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ सकती है. कारोबार में नई डील या प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं. मेहनत का लाभ मिलेगा.

कुंभ: कार्यक्षेत्र में सतर्क रहना होगा. सहकर्मियों से मतभेद से बचें. महत्वपूर्ण काम ध्यान से करें. नई नौकरी या बदलाव को लेकर सोच-समझकर फैसला लें.

मीन: करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे. काम में आपकी रचनात्मकता और मेहनत की तारीफ होगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कारोबार में विस्तार के योग हैं.

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