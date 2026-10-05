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Career Rashifal 5 October 2026 (करियर राशिफल): मकर राशि वालों को लाभ मिलेगा, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 5 October 2026 (करियर राशिफल): करियर में प्रगति के संकेत हैं.  आपकी मेहनत रंग लाएगी . नई जिम्मेदारी मिल सकती है.  कारोबार करने वालों को भी अच्छे अवसर मिलेंगे. 

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career horoscope
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मेष: करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे.  कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता की सराहना होगी.  नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. 

वृषभ: नौकरी-व्यवसाय में प्रगति के संकेत हैं.  सहकर्मियों और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.  रुके हुए काम पूरे होंगे . नई जिम्मेदारी मिल सकती है. 

मिथुन: कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं.  आपकी मेहनत और समझदारी से अच्छे परिणाम मिलेंगे.  नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अवसर मिल सकता है. 

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कर्क: करियर में सकारात्मक बदलाव आएंगे.  कार्यस्थल पर आपकी बात को महत्व मिलेगा.  नई जिम्मेदारी मिल सकती है . काम में सफलता मिलने के योग हैं. 

सिंह: कामकाज में थोड़ा दबाव रह सकता है.  किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें.  अधिकारियों से बातचीत करते समय संयम रखें . अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें. 

कन्या: करियर के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा.  नए प्रोजेक्ट या काम का मौका मिल सकता है.  आपकी मेहनत की सराहना होगी. आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे. 

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तुला: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.  सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा.  नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं.  महत्वपूर्ण काम समय पर पूरे होंगे. 

वृश्चिक: करियर में प्रगति के संकेत हैं.  आपकी मेहनत रंग लाएगी . नई जिम्मेदारी मिल सकती है.  कारोबार करने वालों को भी अच्छे अवसर मिलेंगे. 

धनु: कामकाज सामान्य रहेगा.  किसी नए प्रोजेक्ट में व्यस्तता बढ़ सकती है.  अपनी योजनाओं को लेकर सावधानी से आगे बढ़ें. काम में लापरवाही न करें. 

मकर: करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे.  नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ सकती है.  कारोबार में नई डील या प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं.  मेहनत का लाभ मिलेगा. 

कुंभ: कार्यक्षेत्र में सतर्क रहना होगा.  सहकर्मियों से मतभेद से बचें. महत्वपूर्ण काम ध्यान से करें.  नई नौकरी या बदलाव को लेकर सोच-समझकर फैसला लें. 

मीन: करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे.  काम में आपकी रचनात्मकता और मेहनत की तारीफ होगी.  नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कारोबार में विस्तार के योग हैं. 

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