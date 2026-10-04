Career Rashifal 4 October 2026 (करियर राशिफल): सिंह राशि वालों को नए मौके मिलेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष

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करियर के लिहाज से समय अच्छा रह सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. प्रमोशन के अवसर बन सकते हैं. कारोबारियों को नए प्रोजेक्ट और संपर्कों से फायदा मिल सकता है. नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

वृषभ

करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम के लिए वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. प्रमोशन या बेहतर पद की संभावना बन सकती है. कारोबार में नए अवसर मिलेंगे. काम का विस्तार करने की योजना आगे बढ़ सकती है.

मिथुन

कामकाज में प्रगति के योग हैं. नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों की कार्यक्षमता की सराहना हो सकती है. कारोबारियों को नए अनुबंध और क्लाइंट मिल सकते हैं. करियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अच्छी तरह विचार करें.

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कर्क

करियर में सामान्य स्थिति बनी रह सकती है. काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए प्राथमिकता तय करके काम करना जरूरी होगा. नौकरी में विदेश या दूसरे शहर से जुड़े अवसर मिल सकते हैं. कारोबार में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति होगी.

सिंह

करियर के लिए समय सकारात्मक रह सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारी, प्रमोशन या बेहतर अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से अटका कोई प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है. कारोबारियों को विस्तार के नए मौके मिलेंगे . प्रभावशाली लोगों से संपर्क लाभकारी रह सकते हैं.

कन्या

करियर में अच्छी प्रगति के संकेत हैं. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. कारोबार में नए संपर्क और साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं. अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं.

तुला

करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारी मिल सकती है. प्रमोशन के अवसर बन सकते हैं. कारोबारियों को विस्तार और नए प्रोजेक्ट से फायदा हो सकता है. पद और प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी के संकेत हैं.

वृश्चिक

करियर में सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत होगी. काम का दबाव बढ़ सकता है और समय पर काम पूरा करने की चुनौती रहेगी. नौकरी में जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. कारोबारियों को जोखिम वाले फैसलों से बचना चाहिए और पुराने प्रोजेक्ट पर फोकस करना बेहतर रहेगा.

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धनु

करियर के लिहाज से समय मजबूत रह सकता है. नौकरी में नए अवसर और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. प्रमोशन या पद में बदलाव के योग बन सकते हैं. कारोबारियों को नए क्लाइंट और प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. जमीन-जायदाद या निर्माण से जुड़े काम में भी प्रगति हो सकती है.

मकर

करियर में मेहनत का महत्व बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रदर्शन पर विशेष ध्यान देना होगा. नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन परिणाम पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं. कारोबार में काम चलता रहेगा, हालांकि बड़े बदलाव के लिए थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा.

कुंभ

करियर में तेजी आने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकते हैं. आपकी कार्यक्षमता को पहचान मिल सकती है. कारोबार में नए प्रोजेक्ट, क्लाइंट और संपर्क मिलने की संभावना है. करियर में आगे बढ़ने के लिए बनाई गई योजनाओं पर काम करने का अच्छा समय है.

मीन

करियर में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं. नौकरी में नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकते हैं. कारोबारियों को नए अनुबंध और काम मिलने की संभावना है. संपत्ति, वाहन या निर्माण से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वालों को भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं. करियर से जुड़े बड़े फैसले सोच-समझकर लें.

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