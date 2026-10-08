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Makar Tarot Rashifal 8 October 2026: वित्तीय मामलों पर फोकस रखेंगे, सेहत रहेगी अच्छी

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 8 October 2026: करीबियों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. यात्रा में गति आएगी. औरों की बातों का सम्मान करेंगे. जिम्मेदारी का भाव बनाए रखेंगे.

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capricorn horoscope
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मकर
सिक्स आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए परिस्थितियों पर विजय पाने का संकेतक है. शुभ सूचनाओं को प्राप्त करेंगे. करीबी सहायता बनाए रखेंगे. नए तौरतरीकों के विभिन्न विषयों में तेजी बढ़ाएंगे. संपर्क बढ़ाने में आगे रहेंगे. सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे. समकक्षों से सलाह लेंगे. लक्ष्य साधने का प्रयास करेंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. पद प्रतिष्ठा के प्रति सहजता बनाए रहेंगे.

विभिन्न कार्यों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. सबसे मेलजोल में सहज रहेंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की कोशिश बनाए रखेंगे. घर के कार्यों में अकारण दखल देने से बचेंगे. विभिन्न मोर्चों पर असरदार बने रहेंगे. करीबियों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. यात्रा में गति आएगी. औरों की बातों का सम्मान करेंगे. जिम्मेदारी का भाव बनाए रखेंगे.

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स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रुटीन सहज रहेगा. आलस्य में नहीं आएंगे.
आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों पर फोकस रखेंगे. जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे. तेजी बढ़ेगी.
रिश्ते: घर वालों से तालमेल बढ़ाएंगे. अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से बचेंगे. औरों से मिलकर रहेंगे.

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