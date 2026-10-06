Makar Tarot Rashifal 6 October 2026: औरों से किए वादे पर खरे उतरेंगे, साहसिक निर्णय ले पाएंगे

मकर

ऐस आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए प्रभाव से अपना पक्ष रखने और नए कार्य की शुरूआत करने का संकेतक है. जिम्मेदारी से आगे बढ़ेंगे. साहसिक फैसले लेने में सहज रहेंगे. महत्वपूर्ण चर्चा संवाद में प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. उच्च प्रदर्शन बनाए रखने में सफल होंगे. सक्रियता से सभी प्रसन्न होंगे. सबके साथ से आगे बढ़ेंगे. दोस्तों का साथ और समर्थन रहेगा.

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महत्वपूर्ण चर्चा संवाद में शामिल होंगे. करीबियों की व्यर्थ बातों को नजरअंदाज करें. लोगों से मेलजोल में स्पष्ट रहेंगे. उल्लेखनीय कार्यों को बढ़ावा देंगे. महत्वपूर्ण अवसरों को भुनाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव बनाए रखेंगे. अनावश्यक कार्यों में समय नष्ट नहीं करेंगे. औरों से किए वादे पर खरे उतरेंगे. साहसिक निर्णय ले पाएंगे.

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य बनी रहेगी. खानपान के प्रति सतर्कता रखेंगे. योग व्यायाम में रुचि लेंगे.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में अनुकूलन रहेगा. सहकारिता बढ़ाएंगे. यात्राएं संभव हैं. कार्यक्षेत्र बड़ा होगा.

रिश्ते: करीबियों से सहजता बढ़ाएं. व्यक्तिगत मामलों में विनम्र रहें. अनावश्यक बातों से बचें.

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