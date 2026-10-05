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Makar Tarot Rashifal 5 October 2026: वाणी व्यवहार बल पाएगा, विरोधी शांत बने रहेंगे

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 5 October 2026: अपनों के साथ भ्रमण और मनोरंजन के मौके बनेंगे. वाणी व्यवहार बल पाएगा. विरोधी शांत बने रहेंगे. परिवार को समय देने का प्रयास बना रहेगा. अधिकारियों की साथ समर्थन प्राप्त होगा. सहकार बढ़त पर रहेगा.

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capricorn horoscope
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मकर
नाइट आफ पेंटाकल्स  
आप का दिन आप के लिए महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी लेने और प्रभावपूर्ण ढंग से उन्हें पूरा करने में सहयोगी है. आर्थिक परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. समकक्ष और सहायक बराबरी से साथ निभाएंगे. करियर कारोबार में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. महत्वपूर्ण बैठकों में अनुकूल वातावरण रहेगा. लंबित प्रयासों को गति देंगे. क्षमता से अच्छा प्रदर्शन रहेगा.

नियमित उन्नति की राह पर गतिमान बने रहेंगे. आत्मविश्वास से विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. योजनाओं में निरंतरता बनाए रखेंगे. अपनों के साथ भ्रमण और मनोरंजन के मौके बनेंगे. वाणी व्यवहार बल पाएगा. विरोधी शांत बने रहेंगे. परिवार को समय देने का प्रयास बना रहेगा. अधिकारियों की साथ समर्थन प्राप्त होगा. सहकार बढ़त पर रहेगा.

स्वास्थ्य: सेहत में सुधार बना रहेगा. खान-पान पर फोकस रहेगा. रोग दोष कम होंगे.

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समझौतों में सावधान रहेंगे, कला कौशल को बढ़ाएंगे
व्यवस्था का सम्मान करेंगे, दिखावे में आने से बचें
आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी, स्पष्टता से अपनी बात रखें
अतिथि का आगमन बढ़ेगा, परंपरागत प्रयासों पर बल बना रहेगा
सहज गति से आगे बढ़ेंगे, संबंधों का सम्मान रखें

आर्थिक स्थिति: कारोबार को बढ़त मिलेगी. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. दबाव में नहीं आएंगे.

रिश्ते: घर परिवार में सुख का वातावरण रहेगा. खुशियों को बढ़ाएंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे.

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