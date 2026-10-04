Kark Tarot Rashifal 4 October 2026: तैयारी से पक्ष रखें, अनावश्यक स्पर्धा से बचें

कर्क

ऐट आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए कामकाज में निरंतरता और जवाबदेही को बनाए रखने का संकेतक है. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. योजना अनुसार प्रयासों को बनाए रखेंगे. आपसी तालमेल बढ़ेगा. सबका सम्मान करेंगे. कारोबारी मामलों में सजगता से आगे बढ़ते रहेंगे. व्यर्थ बातों व उलझाव से दूर रहेंगे. भावनात्मक संबंधों में स्पष्टता बनाए रखेंगे.

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विविध विषयों में अनुशासन बढ़ेगा. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. करोबार पर नियंत्रण रखेंगे. नियम पालन बनाए रखेंगे. बड़ों की सलाह का सम्मान करेंगे. संकेंतों को नजरअंदाज करने से बचें. अहंकार में नहीं आएंगे. रुटीन प्रदर्शन बनाए रखेंगे. व्यवस्था के प्रति समर्पण बढ़ा रहेगा. आसपास की विभिन्न घटनाक्रमों से प्रभावित नहीं होंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. रोग दोष उभरने की आशंका है. नियमित दिनचर्या पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति: कारोबारी चर्चा में स्पष्टता रखें. तैयारी से पक्ष रखें. अनावश्यक स्पर्धा से बचें.

रिश्ते: रिश्ते सामान्य रहेंगे. परिचितों का साथ रहेगा. जरूरी सूचना मिल सकती है. सामंजस्य बढ़ाएं.

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