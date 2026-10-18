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आज 18 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: रुटीन संवारेंगे. वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे, खर्च पर अंकुश रखें

Aaj ka Kark Rashifal 18 October 2026, Cancer Horoscope Today: आर्थिक मामलों में धैर्य बनाए रखें. साथियों का सहयोग रहेगा. नीति नियम पर ध्यान देंगे. श्रमशीलता का लाभ मिलेगा. रुटीन संवारेंगे. वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे. खर्च पर अंकुश रखें.

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cancer horoscope
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विविध कामकाजी प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें. मेहनत और कौशल से लक्ष्य साधें. कामकाजी परिणाम सामान्य रहेंगे. समय प्रबंधन पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों का साथ समर्थन रहेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. अतिउत्साह से बचें. जोखिम के कार्य न करें. आर्थिक लेनदेन में जल्दबाजी से बचें. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. लगनशीलता बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. पेशेवरता और कार्य प्रबंधन संवरेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी योजनाएं लंबित रखने से बचें. प्रतिभा के अनुरूप जिम्मेदारी स्वीकारें. कार्य प्रदर्शन में समकक्षों का सहयोग मिलेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में धैर्य बनाए रखें. साथियों का सहयोग रहेगा. नीति नियम पर ध्यान देंगे. श्रमशीलता का लाभ मिलेगा. रुटीन संवारेंगे. वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे. खर्च पर अंकुश रखें.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष संतुलित रहेगा. रिश्ते मजबूत होंगे. करीबियों के लिए प्रयासरत रहेंगे. प्रेम नेह के मामलों में बहकावे में न आएं. अहंकार से दूर रहें. रिश्ते संवेदनशील रहेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था र नियंत्रण बढ़ाएं. खानपान संवारें. स्मार्ट वर्किंग पर बल दें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अनुपालन व अनुशासन बढ़ाएं.

आज का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सेवाभाव रखें.

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शुभ अंक : 1, 2 और 9

शुभ रंग : गुलाबी

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