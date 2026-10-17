आज 17 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: व्यवस्था पर ध्यान दें, मनोबल उत्साह रखें

करियर व्यवसाय में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. विरोधियों से बचाव बनाए रखेंगे. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. सेवा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. बजट से चलेगे. पेशेवर प्रयास फलेंगे. उपलब्धियां सामान्य रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करंेगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. लेन देन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. बहकावे में न आएं. क्षमाशीलता का भाव रखें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कारोबार साधारण बना रहेगा. परिश्रमऔर लगन से आगे बढ़ेंगे. कारोबार में सजगता दिखाएंगे. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. कामकाजी संबंधों में तालमेल रहेगा.

धन संपत्ति - वित्ती लापरवाही से बचें. आर्थिकी पर मजबूत बनाए रखें. योजनानुसार कार्य करें. तथ्यों पर जोर दें. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. चर्चा संवाद में शामिल होंगे. ठगों से बचें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहकार बढ़ाएं. मन की बात कहने संकोच रहेगा. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे. अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचें. जरूरी सूचना मिल सकती है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. सबके प्रति आदरभाव बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था पर ध्यान दें. मनोबल उत्साह रखें. निरंतरता व परिश्रम पर जोर दें. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें. संकेतों के प्रति सजग रहें.



आज का उपाय: भक्तों पर असीम कृपा करने वाली देवी मां कालरात्रि की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नियम की अनदेखी न करें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 2 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

---- समाप्त ----