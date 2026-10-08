आज 8 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा,  वरिष्ठों से भेंट होगी

परंपरागत व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी. व्यक्तिगत चर्चा-संवाद पर जोर रहेगा. कार्य व्यापार में इच्छित अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देंगे. अपनों का साथ विश्वास मनोबल बढ़ाएगा. घर परिवार में आनंद रहेगा. धनधान्य विषयों के प्रति रुचि बढ़ाएंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. सुखद वातावरण का लाभ उठाएंगे. समय संवार पर बना रहेगा. मूल्यवान भेंट मिल सकती है. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाजी भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. लंबित प्रयास पक्ष में बनेंगे. वरिष्ठों के सहयोग से करियर संवरेगा. विभिन्न मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़त पाएगा. पद प्रभाव बनाए रखेंगे. कार्यों को बल मिलेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. बचत व बैंकिंग पर जोर रखेगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. कार्यविस्तार पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगा. रिश्ते सुखप्रद रहेंगे. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. सभी का आदर सम्मान रखेंगे. स्वजनों से नजदीकी रहेगीं. शुभता का वातावरण रहेगा. अपनों संग श्रेष्ठ समय बिताएंगे. संबंधियों से करीबी बढ़ेगी. उत्सव आयोजन से जुड़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था पर फोकस बढ़ा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. वरिष्ठों से भेंट होगी. निजी कार्यों को गति देंगे. सेहत संवरेगी.

आज का उपाय: कुल के पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें. सपरिवार विनम्र आभार प्रकट करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. पीली वस्तुएं दान करें. जिम्मेदारी निभाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 8

शुभ रंग : भगवा

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