scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 7 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: प्रेम में मधुरता बढ़ेगी, भव्य आयोजन में शामिल होंगे

Aaj ka Kark Rashifal 7 October 2026, Cancer Horoscope Today: आसपास उत्सव सा माहौल रहेगा. स्वजनों के साथ सुख से रहेंगे. मन के मामले मधुर बने रहेंगे.योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम में मधुरता बढ़ेगी. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

पैतृक मामले पक्ष में बनेंगे. कुल के लोगों के साथ सुखद समय बिताएंगे. परंपरागत कारोबार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में अनुकूलता बढ़ेगी. लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. धनधान्य से जुड़े मामलों में इच्छित परिणाम बनेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन को संवारेंगे. आकर्षक प्रस्तावों के मिलने की संभावना है. जिम्मेदारों से मेलजोल के विविध अवसर बने रहेंगे. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा. घर में अतिथि आएंगे. श्रेष्ठ कार्यों में आगे बने रहेंगे. उत्साह बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में प्रभाव बनाए रखेंगे. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. योजनाओं को गति देंगे. कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है. कार्य व्यापार अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा.

धन संपत्ति- बचत पर जोर होगा. व्यवसायिक गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे. वादा पूरा करेंगे. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी. वैभव में वृदिध होगी. संपत्ति के मामले बेहतर बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में समय देंगे. आसपास उत्सव सा माहौल रहेगा. स्वजनों के साथ सुख से रहेंगे. मन के मामले मधुर बने रहेंगे.योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम में मधुरता बढ़ेगी. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को अचंभित कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिलेगा, जरूरी टिप- आलस्य से बचें
धनधान्य में वृद्धि होगी, सहजता से बात रखेंगे
shani gochar 2027
शनि बदलेंगे अपनी चाल, इन राशियों की बदलेगी किस्मत!
कर्क राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, नेगेटिविटी से बचें
सूझबूझ से काम लेंगे, अवसर का इंतजार करेंगे

स्वारथ्य मनोबल- व्यवस्था पर फोकस होगा. व्यक्तित्व आकर्षक बनाए रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: पितृों का विधिवत् तर्पण करें. स्मरण में योग्यजन को भोजन कराएं. साज सज्जा बढ़ाएं. संवार रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 5, 7 और 9

शुभ रंग : मूनस्टोन

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 7 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: प्रेम में मधुरता बढ़ेगी, भव्य आयोजन में शामिल होंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 7 अक्टूबर 2026, बुधवार की अहम खबरें |
    आज 7 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: शुभ सूचनाएं मिलेंगी, करियर व्यवसाय पर फोकस रखेंगे |
    आज 7 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: आर्थिक प्रयासों में जल्दबाजी न दिखाएं, वित्तीय व्यवहार पर अंकुश रखें |
    आज 7 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी, व्यवस्था मजबूत रखेंगे |
    Aaj ka Upay 7 October 2026: यदि मन में हमेशा टेंशन बनी रहती है तो ये उपाय करें
    Advertisement