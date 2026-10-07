आज 7 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: प्रेम में मधुरता बढ़ेगी, भव्य आयोजन में शामिल होंगे

पैतृक मामले पक्ष में बनेंगे. कुल के लोगों के साथ सुखद समय बिताएंगे. परंपरागत कारोबार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में अनुकूलता बढ़ेगी. लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. धनधान्य से जुड़े मामलों में इच्छित परिणाम बनेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन को संवारेंगे. आकर्षक प्रस्तावों के मिलने की संभावना है. जिम्मेदारों से मेलजोल के विविध अवसर बने रहेंगे. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा. घर में अतिथि आएंगे. श्रेष्ठ कार्यों में आगे बने रहेंगे. उत्साह बढ़ा रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज में प्रभाव बनाए रखेंगे. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. योजनाओं को गति देंगे. कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है. कार्य व्यापार अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा.



धन संपत्ति- बचत पर जोर होगा. व्यवसायिक गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे. वादा पूरा करेंगे. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी. वैभव में वृदिध होगी. संपत्ति के मामले बेहतर बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में समय देंगे. आसपास उत्सव सा माहौल रहेगा. स्वजनों के साथ सुख से रहेंगे. मन के मामले मधुर बने रहेंगे.योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम में मधुरता बढ़ेगी. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को अचंभित कर सकते हैं.

स्वारथ्य मनोबल- व्यवस्था पर फोकस होगा. व्यक्तित्व आकर्षक बनाए रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: पितृों का विधिवत् तर्पण करें. स्मरण में योग्यजन को भोजन कराएं. साज सज्जा बढ़ाएं. संवार रखें.

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शुभ अंक : 2, 5, 7 और 9

शुभ रंग : मूनस्टोन

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