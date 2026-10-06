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आज 6 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: धनधान्य में वृद्धि होगी, सहजता से बात रखेंगे

Aaj ka Kark Rashifal 6 October 2026, Cancer Horoscope Today: दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर चर्चाओं को बढ़ाएंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण मामले तेजी से गति लेंगे.

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cancer horoscope
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रचनात्मक कार्य गति पाएंगे. पेशेवर प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. करीबी प्रभावित होंगे. वाणी व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. विभिन्न लक्ष्यों को समय से पूरा करेंगे. व्यापार में सहजता रहेगी. वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. नवीन मामले पक्ष में बनेंगे. सौदे समझौते गति लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. परिवार का साथ सहयोग रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. सक्रियता से जगह बनाएंगे. लंबित कार्यों को गति देंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में अनुकूलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर चर्चाओं को बढ़ाएंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण मामले तेजी से गति लेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक लाभ का स्तर बेहतर रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. परंपरागत मामले आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों से भेंट होंगी. श्रेष्ठ कार्यों में निवेश बढ़ा सकते हैं.

प्रेम मैत्री- चर्चा संवाद में सहजता बनाए रहेंगे. निजी संबंध बेहतर होंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. मन के मामले संवार पर रहेंगे. करीबियों का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. संबंधों को बल मिलेगा. अपनों से सामंजस्य रखेंगे. प्रियजनों को महत्व देंगे.

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स्वास्थ्य मनोबल- आत्मसम्मान में वृद्धि होगी. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. सहजता से बात रखेंगे. योजना से आगे बढ़ेंगे. शारीरिक समस्याएं हल होंगी.

आज का उपाय: पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल जौ और कुशा से विधिवत् तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. अन्न दान करें. सृजन बढ़ाएं.

शुभ अंक : 2, 6, 8 और 9

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शुभ रंग : मूनलाइट

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