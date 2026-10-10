आज 10 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: सजगता बनाए रहेंगे, रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे

कार्यक्षेत्र में रुटीन पर जोर दें. धूर्तजनों के प्रभाव में आने से बचें. समकक्षों का भरोसा जीतें. व्यक्तिगत प्रयासों बेहतर रहेंगे. वाणी व्यवहार तर्कशील रहेगा. कर्मठता और लगन से आगे बढ़ेंगे. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. समय प्रबंधन में रुचि लेंगे. सेवा व्यवसाय पर फोकस बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में मेहनत पर बल होगा. निर्देशों का पालन करेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रयास बढ़ाएंगे. नौकरी में सहज होंगे. कामकाजी जिम्मेदारी को पूरा करेंक. सफलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. नियम पालन बढ़ाएंगे. तर्क एवं तथ्य पर बल बनाए रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में भ्रम से बचें. वित्तीय निर्णयों में औरों के बहकावे में न आएं. चर्चा में सावधानी बढ़ाएं. निवेश पर नियंत्रण लाएं. चर्चा संवाद में शामिल होंगे. उधारी से बचें.

प्रेम मैत्री- चर्चा में संकोच दिखाएंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएं. सबके प्रति आदर सम्मान रखें. सजगता बनाए रहेंगे. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे. जरूरी सूचना मिलना संभव है.

स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता बनाए रखें. स्वास्थ्य की अनदेखी न करें. संकेतों पर ध्यान दें. ध्यान प्राणायाम की आदत बनाए रहें. मनोबल ऊंचा रखें.

आज का उपाय: सर्वपितृ को स्मरण करें. नदी सरोवर के जल से तर्पण करें. योग्यजनों को भोजन कराएं व दान दें. क्षमाशील रहें. नियम रखें.

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शुभ अंक : 1, 3, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

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