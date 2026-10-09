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आज 9 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: मेष राशि वाले सेहत का रखें ध्यान, वाद-विवाद से रहें दूर

Aaj ka Mesh Rashifal 9 October 2026, Aries Horoscope Today: परिश्रम से परिणाम संवरेगा. कार्य व्यापार में रुटीन संवारेंगे. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. विरोधियों की सक्रियता रहेगी. कर्मठता बनाए रखेंगे.

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aries horoscope
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नौकरीपेशा अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. पेशेवर कार्य में स्पष्टता बढ़ाएंगे. कामकाज में फोकस बनाएं रखें.  उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे.  स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. सभी मामलों में अनुशासन अनुपालन रखें. रोग उभर सकते हैं. लोगों पर अंधा भरोसा न करें. परिश्रम से परिणाम संवरेगा. कार्य व्यापार में रुटीन संवारेंगे. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. विरोधियों की सक्रियता रहेगी. कर्मठता बनाए रखेंगे. विनम्रता से काम निकालेंगे. संकोच रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय- करियर में अपेक्षित प्रदर्शन रहेगा. पेशेवरता बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में अनावश्यक बात न रखें. वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करें. करियर व्यवसाय में सजगता बढ़ाएं. 

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में निरंतरता पर जोर दें. जोखिम की स्थिति टालें. ठगों से सजगता बढ़ाएं. निवेश बढ़ेगा. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. बहस विवाद से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रहें. 

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प्रेम मैत्री- निजता पर जोर बनाए रखें. व्यक्तिगत संबंधों का सम्मान रखें. आपसी चर्चा पर ध्यान देंगे. प्रियजन की अनदेखी से बचेंगे. रिश्तों में अनुकूलता रहेगी. संबंधों में सरलता बढ़ाएंगे. प्रेम में समता संतुलन रखेंगे. सहयोगियों की सलाह सुनेंगे. भेंट के लिए समय निकालें. 

स्वास्थ्य मनोबल- दबाव में नहीं आएं. योग प्राणायाम बढ़ाएं. शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें. सक्रियता बनाए रखें. जिम्मेदारियों को पूरा करें. मनोबल बनाए रहें. 

आज का उपाय: अपमृत्यु को प्राप्त हुए पितरों का श्राद्ध तर्पण और स्मरण करें. बहकावे से बचें. 

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शुभ अंक : 2, 6 और 9

शुभ रंग : लाल

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