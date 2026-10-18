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आज 18 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: बड़प्पन से काम लें, लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 18 October 2026, Aquarius Horoscope Today: बड़प्पन से काम लें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. लाभ एवं प्रभाव बढ़ाएंगे. नवीन अनुबंधों में सहजता बनाए रखेंगे. विभिन्न विषयों में गति आएगी. मित्र मददगार रहेंगे.

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आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. विविध मामलों में तेजी आएगी. अवसरों को लाभ उठाएंगे. कारोबारियों का भरोसा जीतेंगे. प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. बहुमुखी प्रतिभा से परिणाम संवारेंगे. सभी प्रभावित होंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. बड़प्पन से काम लें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. लाभ एवं प्रभाव बढ़ाएंगे. नवीन अनुबंधों में सहजता बनाए रखेंगे. विभिन्न विषयों में गति आएगी. मित्र मददगार रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन में प्रभाव बढ़ेगा. करियर व्यवसाय सकारात्मक रहेगा. प्रदर्शन में बेहतर रहेगा. उद्योग कार्यों को गति देने में कामयाब रहेंगे. पेशेवर लगनशील और समर्पित रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रयासों में तेजी आएगी. अधिकारियों का समर्थन रहेगा. व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. वार्ताएं सफल होंगी. सभी का सहयोग मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.

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आर्थिक स्थिति सुधरेगी, प्रेम संबंध होंगे मजबूत

प्रेम मैत्री- आसपास का वातावरण सुखद रहेगा. भावनात्मक प्रयासों में संतुलन बढ़ेगा. अपनों के हितों को साधेंगे. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. भेंटवार्ताओं में सक्रियता रहेगी. रिश्ते संबंध संवरेंगे. पारिवारिक मामलों को आगे बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यशैली संवार पर रहेगी. उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग की भावना रखेंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य सुधरेगा.

आज का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. सूर्यदेव को अर्घ्य दें. कामकाज पर जोर रखें. दें. प्रभाव बनाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 2, 8 और 9

शुभ रंग : जामुनी

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