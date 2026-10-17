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आज 17 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: बड़प्पन बढे़गा, स्वयं पर ध्यान देंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 17 October 2026, Aquarius Horoscope Today: बड़प्पन बढे़गा. स्वयं पर ध्यान देंगे. व्यवहार प्रभावी होगा. कार्यों  में गति बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद बेहतर होगा. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. 

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aquarius horoscope
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कार्यक्षेत्र में इच्छित अवसर बने रह सकते हैं. कारोबारी उपलब्धियों को बढ़ाने का प्रयास होगा. कामकाजी प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे. आय में वृदिध होेगी. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. आर्थिक लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के स्त्रोत सृजित होंगे. कार्य विस्तार के मामले बेहतर रहेंगे. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि रखेंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि बनी रहेगी. 


नौकरी व्यवसाय- कारोबार में तेजी आएगी. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. नियम पालन रखेंगे. कारोबारियों का भरोसा बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. 

धन संपत्ति - व्यवसायिक लाभ बढ़त पर रहेंगा. लंबित धन की प्राप्ति हो सकती है. सफलता से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. मामले लंबित नंहीं छोड़ेंगे. अनुबंधों में गति आएगी. 

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स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतुलन बढ़ाएंगे

प्रेम मैत्री- अपनों से भेंट के अवसर बनेंगे. मित्रों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों पर फोकस रहेगा. प्रेम और स्नेह के प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. मानसिक मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. साथीगण सहयोग बनाए रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन बढे़गा. स्वयं पर ध्यान देंगे. व्यवहार प्रभावी होगा. कार्यों  में गति बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद बेहतर होगा. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. 

आज का उपाय: भक्तों पर असीम कृपा करने वाली देवी मां कालरात्रि की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण रखें. स्पर्धा बढ़ाएं. 

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शुभ अंक : 1, 6 और 8

शुभ रंग : नीलम के समान

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