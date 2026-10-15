Aaj ka Rashifal 15 अक्टूबर 2026: धनु राशि में धन लाभ के योग, जानें आपके लिए आज कैसा रहेगा दिन

मेष

हर काम सावधानी से करने का दिन है. किसी को पैसा उधार ना दें. लोगों से उलझने से बचें. अचानक धन प्राप्त होगा. सेहत पर ध्यान देना होगा. व्यापार में आज निवेश ना बढ़ाएं.

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जरूरी टिप- धैर्य रखें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- मां दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाएं

वृष

जीवन में सुख बढ़ेगा. मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे. धन निवेश में जल्दबाजी ना करें. अपनी सोच को सकारात्मक रखें. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- हल्का पीला

उपाय- मां दुर्गा को फल अर्पित करें

मिथुन

करियर में उन्नति होगी. बौद्धिक क्षमता और बढ़ेगी. धन की प्राप्ति होगी. प्रॉपर्टी में निवेश की योजना बनेगी. रिश्तेदारों से संबंधों में तनाव ना बढ़ने दें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- मां दुर्गा की आरती करें

कर्क

आपकी कार्यकुशलता का लाभ मिलेगा. आपको काम पूरे होंगे. समाज में सम्मान मिलेगा. घर में खुशी का माहौल होगा. पैसे को लेकर टेंशन ना लें. व्यापार में जल्दबाजी में फैसले ना करें.

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जरूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- दुर्गा चालीसा का पाठ करें

सिंह

धन की प्राप्ति होगी. रुके हुए काम पूरे होंगे. सीनियर अधिकारियों से मदद मिलेगी. आपका खर्च और बढ़ेगा. यात्रा से लाभ होगा. व्यापार से जुड़े कार्य पूरे होंगे.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- मां दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाएं

कन्या

भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. काम समय पर पूरा होगा. क्रोध पर नियंत्रण रखें. समय का अच्छी तरह उपयोग करें. पार्टनरशिप में कोई काम ना करें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- धैर्य रखें

शुभ रंग- सी ग्रीन

उपाय- मां दुर्गा को फल अर्पित करें

तुला

अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी. रिश्तों को संभालने का समय है. नए लोगों से मुलाकात होगी. किसी नई योजना पर चर्चा होगी. किसी तरह की बहस से बचें. व्यापार में हर काम सावधानी से करें.

जरूरी टिप- सेहत पर ध्यान दें

शुभ रंग- सिल्वर कलर

उपाय- मां दुर्गा की आरती करें

वृश्चिक

धन लाभ का योग है. करियर को आगे बढ़ाने का समय है. मित्रों की मदद से काम बनेंगे. परिवार में खुशहाली बढ़ेगी. रुके हुए काम पूरे होंगे. व्यापार में लाभ होगा.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- मरून

उपाय- मां दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाएं

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धनु

प्रॉपर्टी खरीदने का योग है. करियर में बदलाव की योजना बनेगी. आपके खर्चे बढ़ेंगे. अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार में बड़े फैसले कर सकते हैं.

जरूरी टिप- इगो से बचें

शुभ रंग- हल्का पीला

उपाय- मां दुर्गा को फल अर्पित करें

मकर

भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. आपका पराक्रम बढ़ेगा. उत्साहित होकर काम करेंगे. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. अधूरे कार्य पूरे होंगे. व्यापार में धन लाभ होगा.

जरूरी टिप- खर्चों को कंट्रोल करें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- मां दुर्गा की आरती करें

कुंभ

शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी. खर्चों में कमी करने की कोशिश करें. जीवन के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. उधार लेनदेन से बचना होगा. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- मां दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाएं



मीन

अटके हुए काम पूरे होंगे. आपका सम्मान और बढ़ेगा. परिवार से सहयोग मिलेगा. लाइफ पार्टनर से अनबन हो सकती है। क्रोध से बचें. खान-पान में लापरवाही से बचें. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- हल्का पीला

उपाय- मां दुर्गा को फल अर्पित करें

आज का उपाय

मन में किसी अनहोनी का डर रहता है तो नवरात्र में मां दुर्गा के मंदिर जा कर पूजा करें. लाल चुनरी, लाल फूल, लाल फल, श्रृंगार की सामग्री, पान, सुपारी, नारियल, लौंग अर्पित करें. दुर्गा चालीसा का पाठ करें. घी का दीपक जलाकर आरती करें. मां दुर्गा से प्रार्थना करें.



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