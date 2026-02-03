scorecardresearch
 
Vastu Tips: वास्तु के ये 5 बदलाव रोक देंगे फिजूलखर्ची, तिजोरी खाली होने की टेंशन होगी खत्म!

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र का आधार ऊर्जा संतुलन पर टिका होता है. माना जाता है कि हर घर में अलग-अलग तरह की ऊर्जा बहती है. जब यह ऊर्जा संतुलित रहती है, तो जीवन में स्थिरता और प्रगति आती है. लेकिन जब घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उसका असर सीधे काम, स्वास्थ्य और धन पर पड़ता है.

5 बदलाव जो रोकेंगे खर्च और बढ़ाएंगे पैसा
Vastu Shastra: अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि आमदनी तो होती है, लेकिन पैसा हाथ में टिकता ही नहीं. कभी इलाज पर खर्च बढ़ जाता है, कभी अनचाही जरूरतें सामने आ जाती हैं, तो कभी काम बनते-बनते अटक जाते हैं. वास्तु शास्त्र मानता है कि घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा धन की देवी लक्ष्मी के प्रवाह को रोक देती है, जिससे आर्थिक असंतुलन बना रहता है. कई लोग इससे छुटकारा पाने के लिए उपाय करते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता. वास्तु शास्त्र में कुछ आसान लेकिन असरदार बदलाव बताए गए हैं, जिन्हें अपनाने से फिजूलखर्ची कम होती है.  आइए जानते हैं ऐसे 5 जरूरी बदलाव, जो आपकी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं. 

मुख्य दरवाजे के उपाय

घर का मुख्य दरवाजे से शुभ ऊर्जा घर में प्रवेश करती है. अगर घर में बार-बार समस्याएं आ रही हैं, तो मुख्य द्वार के एक तरफ तुलसी का पौधा और दूसरी तरफ केले का पौधा लगाएं. ये पौधे घर के वास्तु दोष को संतुलित करती है. इससे सकारात्मक माहौल बनता है. ये सकारात्मक माहौल परिवार में आपसी समझ बढ़ाते हैं. इससे तरक्की के नए अवसर भी बनने लगते हैं. 

तांबे के सिक्कों से रुकेगा बेवजह खर्च

अगर पैसा आते ही खर्च हो जाता है, तो तांबे के सिक्के मददगार साबित हो सकते हैं.  किसी शुभ दिन जैसे दिवाली, होली या महाशिवरात्रि पर तीन पुराने तांबे के सिक्कों की पूजा करने के बाद  इन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या जहां आप पैसे और गहने रखते हैं, वहां रखें. माना जाता है कि इससे धन का गैरजरूरी खर्च रुकता है.  बचत बढ़ने लगती है. 

पूजा घर में स्फटिक शिवलिंग से आएगी शांति और समृद्धि

वास्तु के अनुसार, घर का मंदिर पूरे घर की ऊर्जा को प्रभावित करता है. पूजा स्थल पर स्फटिक शिवलिंग स्थापित करें, इसकी नियमित पूजा करें. ध्यान रखें कि मंदिर हमेशा साफ और व्यवस्थित रहे. वहां पुरानी या टूटी चीजें रखने से नकारात्मकता बढ़ती है. स्फटिक शिवलिंग मानसिक तनाव कम करके घर में सुख-समृद्धि लाता है.

शंख और दीपक से दूर होगी आर्थिक तंगी

घर में रोज सुबह और शाम दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है. पूजा के समय शंख जरूर बजाएं.  वास्तु शास्त्र के अनुसार, शंख की आवाज आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है, इससे वातावरण को शुद्ध होता है. इससे मां लक्ष्मी की कृपा से इनकम के नए रास्ते खुलते हैं.

---- समाप्त ----
