scorecardresearch
 

Feedback

Vastu Tips: मोटापा बढ़ाने का जिम्मेदार होता है घर का वास्तु भी! सुधार लें ये गलती

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं, तो अपने घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा पर ध्यान दें. वास्तु के अनुसार ये भाग भूमि तत्व से जुड़ा होता है. अगर ये हिस्सा छोटा है तो मोटापा और वायु संबंधी बीमारियां बढ़ सकती हैं. तो चलिए वास्तु के अनुसार जानते हैं कि मोटापा कम करने के लिए इस दिशा में किन बदलावों की जरूरत है.

Advertisement
X
क्या मोटापा बढ़ने का जिम्मेदार होता है घर का वास्तु (Photo: AI Generated)
क्या मोटापा बढ़ने का जिम्मेदार होता है घर का वास्तु (Photo: AI Generated)

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, आजकल मोटापा सिर्फ खान-पान या लाइफस्टाइल की वजह से संबंधित नहीं होता है, बल्कि घर की ऊर्जा से भी जुड़ा हो सकता है. घर की दिशा और ऊर्जा का असर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है. कई बार सब कुछ सही करने के बावजूद वजन नहीं घटता है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर की बनावट और रंगों का सीधा असर शरीर के संतुलन पर पड़ता है. अगर घर में कुछ दिशाओं में वास्तु दोष है, तो वजन बढ़ने की समस्या भी बनी रह सकती है. तो चलिए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र का मोटापे पर क्या प्रभाव पड़ता है.

इस दिशा से संबंधित होता है मोटापा 

यदि आप मोटापे की समस्या से परेशान हैं, तो अपने घर के दक्षिण-पश्चिम हिस्से की जांच जरूर करें. वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह दिशा भूमि तत्व से जुड़ी होती है. हमारे घर की दीवारें भी पंच तत्वों के आधार पर बनी हुई मानी जाती हैं. अगर दक्षिण-पश्चिम दिशा अनुपात में छोटी या कमजोर है, तो वजन बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है. ज्योतिष के अनुसार, अगर आपको मोटापे से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति (गुरु) ग्रह की स्थिति भी देखें. अगर बृहस्पति वायु या जल तत्व वाली राशि में होकर लग्न से संबंध बना ले, तो भी मोटापे की समस्या बढ़ सकती है. इसी तरह, गुरु की महादशा में भी वजन बढ़ने की संभावना रहती है. 

सम्बंधित ख़बरें

Vastu Upay
पैसा आने से पहले मां लक्ष्मी देती हैं ये संकेत, हर क्षेत्र में मिलती है कामयाबी  
Banana is considered sacred in Hinduism. It is believed that Lord Vishnu and Goddess Lakshmi reside in the banana tree.
मां लक्ष्मी की कृपा के लिए अपनाएं ये वास्तु टिप्स, घर और ऑफिस में बढ़ेगा धन 
vastu tips for store room
घर की इस दिशा में ना बनाएं स्टोर रूम, वरना पैसा हो जाएगा ब्लॉक 
brahma muhurat upay
ब्रह्म मुहूर्त में जरूर करें ये खास उपाय, जीवन में प्राप्त करेंगे सिर्फ तरक्की ही तरक्की 
happiness
अच्छा वक्त शुरू होने से पहले दिखने लगते हैं ये 4 संकेत, पलट जाती है किस्मत 

वास्तु शास्त्र की बात करें तो, घर का अगर दक्षिण-पश्चिम भाग छोटा है, तो वजन बढ़ता है. जबकि, यह हिस्सा बड़ा होने पर वजन कम या असंतुलित रह सकता है. वहीं जल तत्व से जुड़ी दिशाएं यानी उत्तर-पश्चिम से लेकर उत्तर-पूर्व तक बढ़ी हुई हों, तो भी वजन में अनियमितता या मोटापे की समस्या हो सकती है. अगर दक्षिण-पश्चिम दिशा में टॉयलेट, किचन, या हरा-नीला रंग है, तो यह गंभीर वास्तु दोष माना जाता है. इससे शरीर में वायु संबंधी विकार जैसे माइग्रेन, गैस, या एंजायटी की समस्या बढ़ सकती है. दरअसल, शरीर में वायु का असंतुलन वजन पर सीधा असर डालता है.

Advertisement

मोटापे की समस्या का समाधान

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो दक्षिण-पश्चिम दिशा को ठीक करें. इस दिशा में पीला, लाल या सफेद रंग शुभ माना जाता है. ध्यान रखें कि इस दिशा में मुख्य द्वार होना बेहद अशुभ होता है. अगर आपके घर का मेन गेट दक्षिण-पश्चिम में है, तो उसे जल्द से जल्द बदलना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आर्थिक राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement