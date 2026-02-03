Surya Gochar 2026 : 13 फरवरी को सूर्य बदलेंगे अपनी चाल, 6 राशियों की लाइफ में आएगा टर्निंग पॉइंट

Surya Gochar 2026 : 13 फरवरी 2026 की सुबह 4 बजकर 14 मिनट पर सूर्यदेव मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य का यह गोचर करियर, व्यापार और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है. ज्योतिष के अनुसार, इस दौरान कुछ राशियों के लिए तरक्की, सम्मान और नए अवसरों के प्रबल योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं किन राशियों को सूर्य का यह गोचर विशेष लाभ दिला सकता है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए सूर्य का कुंभ में प्रवेश आर्थिक रूप से शुभ संकेत लेकर आएगा. नौकरीपेशा लोगों को सैलरी बढ़ने या अतिरिक्त आय के मौके मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर सीनियर्स का भरोसा बढ़ेगा. व्यापारियों को पुराने निवेश से लाभ मिलने के योग हैं. सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा होगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए यह गोचर भाग्य को मजबूती देगा. लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं. नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में नए नेटवर्क और यात्राएं फायदेमंद साबित होंगी. विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर करियर में नए अवसर लेकर आएगा. पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. व्यापार में नई डील फाइनल होने की संभावना है. दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. करियर से जुड़े फैसले भविष्य में लाभ देंगे.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह समय रचनात्मक सफलता का है. मीडिया, आर्ट, डिजाइन, मार्केटिंग और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को पहचान मिलेगी. नौकरी में नए विचारों की सराहना होगी. छात्र पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव दिखेंगे.

धनु राशि

धनु राशि वालों का आत्मविश्वास इस गोचर में बढ़ेगा. इंटरव्यू, मीटिंग और प्रेजेंटेशन जैसे कामों में सफलता मिल सकती है. व्यापार में छोटे प्रयास भी अच्छे परिणाम देंगे. छात्रों को मेहनत का पूरा फल मिलने के योग हैं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर बेहद खास रहेगा. आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी. नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है. व्यापार में नई योजना या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत संभव है. सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान और प्रभाव बढ़ेगा.

