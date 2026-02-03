चांदी पहनते ही पलट जाती है इन 3 राशि वालों की तकदीर, कोसों दूर रहती है गरीबी

Silver Price: चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से चांदी में गिरावट है, लेकिन अभी भी चांदी का भाव आम आदमी के बजट से बहुत दूर है. यह धातु निवेश के साथ-साथ आस्था के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है. ज्योतिष शास्त्र में चांदी को चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है. चंद्रमा को मन, भावनाओं का कारक ग्रह माना जाता है. ज्योतिषविदों का कहना है कि चांदी कुछ राशियों के लिए तो बेहद शुभ होती है. लेकिन कुछ जातकों को ज्योतीषीय परामर्श के बाद ही इसे धारण करना चाहिए. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

इन 3 राशियों के लिए शुभ चांदी

चांदी जल तत्व की राशियों कर्क, वृश्चिक और मीन के लिए बेहद शुभ मानी जाती है. कहते हैं कि इन राशियों के जातक जब चांदी धारण करते हैं तो उन्हें कई मोर्चों पर लाभ मिलता है. चांदी पहनने से इन्हें मानसिक शांति का अनुभव होता है. आर्थिक स्थिति बेहतर होती. रुपए-पैसे का हिसाब-किताब बहुत दुरुस्त रहता है. जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है. कहते हैं कि इस राशि के जो भी जातक ज्योतीषीय सलाह से चांदी धारण करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई बड़ी बाधा नहीं आती है.

इसके अलावा मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों को ज्योतीषीय परामर्श के बाद ही चांदी धारण करनी चाहिए. चांदी धारण करने से इन्हें मानसिक दबाव, धन हानि और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है. इसलिए इन्हें चांदी का कड़ा या कोई भी दूसरा आभूषण ज्योतीषीय परामर्श के बाद ही पहनना चाहिए. अन्यथा आपको इसके नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं.

इस हाथ में पहनना चाहिए चांदी का कड़ा

ज्योतिषविदों की मानें तो इन तीनों राशि के जातकों द्वारा चांदी का कड़ा धारण करने पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है. पुरुषों को अपने दाहिने हाथ में और महिलाओं को बाएं हाथ में चांदी का कड़ा पहनना चाहिए. हाथ में चांदी का कड़ा पहनने के लिए सोमवार और शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है.

