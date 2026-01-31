scorecardresearch
 
Shukra Uday February 2026: माघ पूर्णिमा पर शुक्र का उदय, कल से शुरू होंगे इन 3 राशियों के अच्छे दिन

1 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन शुक्र देव मकर राशि में उदय होंगे. लगभग नौ महीने तक उदयावस्था में रहने के बाद शुक्र 12 अक्टूबर को पुन: अस्त हो जाएंगे. इस दौरान शुक्र तीन राशि में धन लाभ, मान-सम्मान और पारिवारिक सुख की दृष्टि बनाए रखेंगे.

शुक्र देव अब तकरीबन 9 महीने तक उदयवान रहेंगे. (Photo: ITG)
Shukra Uday February 2026: माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को है और इसी दिन धन, वैभव और सुखों के कारक शुक्र का मकर राशि में उदय होने वाला है. शुक्र अब करीब 9 महीने तक उदयवान रहेंगे और 12 अक्टूबर को पुन: अस्त हो जाएंगे. इससे पहले शुक्र देव 11 दिसंबर 2025 को अस्त हुए थे. ज्योतिषविदों का कहना है कि माघ पूर्णिमा पर शुक्र का उदय होना तीन राशियों को शुभ परिणाम दे सकता है. इन राशियों को अचानक धन की प्राप्ति होगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और घर में खुशहाली बनी रहेगी.

वृष राशि
शुक्र का उदय होना वृष राशि के जातकों के लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है. शुक्र देव आपकी आय और लाभ से जुड़े स्थान में उदयवान हो रहे हैं. ऐसे में आपकी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है. पुराने या नए निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. इस दौरान आपको कीमती चीजें उपहार के रूप में मिल सकती है. सोने-चांदी की खरीदारी कर सकते हैं. सुख-साधनों पर खर्च भी हो सकता है. वाहन या संपत्ति की खरीद के योग बन रहे हैं.

मिथुन राशि
उदयवान शुक्र आपके करियर और व्यापार के लिहाज से शुभ संकेत दे रहा है. शुक्र आपके कर्म भाव में उदित हो रहे हैं. ऐसे में आपको भाग्या का पूरा सपोर्ट मिलेगा. आप थोड़ी मेहनत करके भी बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएंगे. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों तरह के जातकों के लिए समय अच्छा है. रुपया-पैसा आपका बढ़त पर रहेगा. बैंक-बैलेंस में धन की कोई कमी नहीं रहेगी. घर-परिवार में चल रहे विवाद और मनमुटाव दूर होंगे. घर में किसी अतिथि का आगमन संभव है.

मीन राशि
शुक्र ग्रह का उदय होना मीन राशि वालों के लिए भी शुभ माना जा रहा है. आपके व्यक्तित्व और वाणी में गजब का आकर्षण बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति होगी. आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और अधिकारी वर्ग प्रसन्न होगा. मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा और आय में वृद्धि की प्रबल संभावना दिख रही है. पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. मानसिक शांति का अनुभव होगा.

---- समाप्त ----
