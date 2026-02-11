scorecardresearch
 
Shukra Shani Yuti 2026: शुक्र-शनि की युति! इन 5 राशि वालों को जल्द मिल सकती है अच्छी खबर

2 मार्च को मीन राशि में शुक्र और शनि की युति बनने जा रही है. यह संयोग पांच राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. इन राशि वालों को आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त लाभ मिलने की संभावना है. नौकरी-रोजगार संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी.

शुक्र-शनि की युति पांच राशियों के लिए बहुत ही शुभ मानी जा रही है. (Photo: ITG)
Shukra Shani Yuti 2026: ज्योतिष में शुक्र और शनि को एक दूसरे का मित्र ग्रह माना गया है. बहुत जल्द इन दोनों ग्रहों का मिलन होने वाला है. शनि इस वक्त मीन राशि में मौजूद हैं. और 2 मार्च को शुक्र ग्रह भी इस राशि में गोचर करने वाला है. ऐसे में मीन राशि में शुक्र-शनि की युति पांच राशियों के लिए बहुत ही शुभ मानी जा रही है. ज्योतिषविदों का कहना है कि शुक्र-शनि की युति पांच राशियों को आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त लाभ दे सकती है. इनकी कर्ज, खर्च से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी. और परिवार में सुख-शांति का अनुभव होगा.

वृषभ राशि
शनि-शुक्र की युति के प्रभाव से आपके लंबे समय से अटके कार्यों में तेजी आएगी. पैतृक संपत्ति या पुराने संसाधनों से लाभ मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. पदोन्नति या वेतन बढ़ने जैसी अच्छी खबर मिल सकती है.

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों पर भी इस युति का सकारात्मक असर दिखाई देगा. सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. यदि आप वाहन या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कोई अच्छा मौका आपके हाथ लग सकता है. प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी. प्यार-प्रेम के मामले सुखद रहेंगे.

कन्या राशि
शुक्र-शनि का यह संयोग आर्थिक दृष्टि आपके लिए लाभकारी दिख रहा है. आय के नए रास्ते खुल सकते हैं. अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे. पहले किए गए निवेश अब लाभ देना शुरू कर सकते हैं. सेहत के लिहाज से भी यह समय बड़ी राहत देने वाला है. रोग-बीमारियों और चोट-दुर्घटना से बचे रहेंगे.

तुला राशि
तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शनि यहां उच्च स्थिति में माने जाते हैं. इसलिए इस युति का सबसे सकारात्मक असर तुला राशि के जातकों पर दिखाई देगा. आपके मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापार से जुड़े लोगों का मुनाफा बढ़ेगा.

कुंभ राशि
कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं. शुक्र के साथ युति करते ही शनि आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे.  आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे. इस दौरान आपके लिए आय के नए स्रोत भी उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बैंक बैलेंस में सुधार संभव है.

