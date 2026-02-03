scorecardresearch
 
Panchgrahi Yog 2026: कुंभ राशि में पंचग्रही योग, 23 फरवरी से इन 4 राशियों के आएंगे अच्छे दिन

फरवरी में ग्रहों की चाल बेहद खास रहेगी. इस महीने कुंभ राशि में बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल और राहु की उपस्थिति से पंचग्रही योग का निर्माण होगा. साथ ही, लक्ष्मी नारायण, शुक्रादित्य, मंगलादित्य और बुधादित्य जैसे शुभ योग बनेंगे, जो चार राशियों के लिए लाभ और सौभाग्य के द्वार खोलेंगे.

23 फरवरी को कुंभ राशि में पंचग्रही योग बनेगा. (Photo: Pixabay)
फरवरी का महीना ग्रहों की चाल के लिहाज से बहुत खास रहेगा. इस महीने शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि में चार बड़े ग्रहों का गोचर होने वाला है. यहां 3 फरवरी को बुध, 6 फरवरी को शुक्र, 13 फरवरी को सूर्य और 23 फरवरी को मंगल का राशि परिवर्तन होगा. इस राशि में राहु पहले से बैठा हुआ है. ऐसे में 23 फरवरी को इस राशि में पंचग्रही योग भी बनेगा. इसके अलावा बुध-शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग, सूर्य-शुक्र शुक्रादित्य योग, सूर्य-मंगल मंगलादित्य योग, सूर्य-बुध बुधादित्य योग का निर्माण भी करने वाले हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह दुर्लभ संयोग चार राशियों के लिए शुभ और लाभकारी संकेत दे रहा है.

मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है. आपकी आय में वृद्धि होगी. खर्चों के बावजूद आपके पास धन की पर्याप्त उपलब्धता रहने वाली है. इस महीने आप कमाल का मनी मैनेजमेंट दिखा सकते हैं. व्यापारी वर्ग के जातक अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं. यह महीना आपके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकता है. करियर में नए अवसरों को भुनाकर आप उन्नति की सीढ़ी चढ़ सकते हैं.

वृषभ राशि
फरवरी में वृषभ राशि वालों के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होने वाली हैं. रुपए-पैसे की सरलता से प्राप्ति होगी. नौकरी में मनचहा ट्रांसफर का इंतजार कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है. व्यापारिक सिलसिले में लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और इस दौरान आपको कोई बहुत अच्छी डील भी मिल सकती है. घर-परिवार के लिहाज से भी सब अच्छा रहने वाला है.

मिथुन राशि
मिथुन राशि में अनायास धन लाभ के संकेत हैं. निवेश से भी अच्छा फायदा होने की संभावना है. खर्चों में कमी आएगी और आसानी से धन की बचत कर पाएंगे. इस दौरान बैंक-बैलेंस बढ़त पर रहने वाला है. जिन कार्यों में लंबे समय से अड़चनें आ रही थीं, वो बहुत जल्द पूरे होंगे. मानसिक तनाव और चिंता में कमी आएगी. स्वास्थ्य के लिहाज से फरवरी का महीना आपके लिए काफी अच्छा दिख रहा है.

कन्या राशि
नौकरीपेशा लोगों की आय में वृद्धि संभव है. व्यापारियों के मुनाफे में भी उछाल आ सकती है. निवेश, खर्च, उधार से संबंधित सभी मामले आपके पक्ष में रहने वाले हैं. संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद दूर हो सकता है. जीवनसाथी के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे. घर-परिवार में सुख-शांति और खुशहाल वातावरण बना रहेगा. पिता के सहयोग से आपका कोई बड़ा काम सफलतापूर्वक पूरा हो सकता है.

    Advertisement