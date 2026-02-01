Shani Vakri 2026: शनि जल्द होंगे वक्री, दिवाली तक इन 3 राशियों की रहेगी चांदी ही चांदी

Shani Vakri 2026: न्याय देव शनि 27 जुलाई को मीन राशि में वक्री होने वाले हैं. यानी इस दिन से शनि की उल्टी चाल आरंभ होगी. और शनि 11 दिसंबर 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे. शनि कुल मिलाकर 138 दिन तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे. इस दौरान 8 नवंबर को दिवाली भी होगी. ऐसे में ज्योतिषविदों का कहना है कि शनि की उल्टी चाल तीन राशियों को दिवाली तक शुभ परिणाम दे सकती है. इन राशियों को करियर, कारोबार और स्वास्थ्य के मोर्चे पर कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं. धनधान्य में भी वृद्धि की संभावना है.

मेष राशि

शनि देव मेष राशि वालों के 12वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं. शनि की उल्टी चाल आपकी करियर संबंधी दिक्कतों को दूर कर सकती है. नौकरी, व्यापार में स्थिति अनुकूल रहेगी. उधार या कर्ज में डूबा पैसा आपको वापस मिल सकता है. पेशेवर मोर्चे पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगेगी. नौकरीपेशा लोगों का वेतन बढ़ने के योग हैं. साथ ही, नई योजनाओं से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है. हालांकि आपको शॉर्टकट तरीकों से पैसे कमाने से बचना होगा. इसमें कोई जोखिम न उठाएं.

कर्क राशि

शनि कर्क राशि के नवम भाव में वक्री होंगे, जिसे भाग्य का भाव माना जाता है. ऐसे में व्यापारियों को उन्नति के नए अवसर मिल सकते हैं. नया कारोबार या स्टार्टअप शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए यह समय बहुत ही अच्छा दिख रहा है. नौकरी से व्यापार में आराम से स्विच हो सकते हैं. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है. आर्थिक मोर्चे पर चल आ रहीं परेशानियां खत्म होती नजर आएंगी.

मकर राशि

शनि आपकी राशि के तीसरे भाव में वक्री होंगे. नौकरीपेशाओं के लिए यम समय अच्छा दिखाई दे रहै है. नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. नई प्रॉपर्टी, घर, मकान, फ्लैट, जमीन खरीदने के लिए यह समय अनुकूल दिख रहा है. कोई शुभ समाचार भी इस दौरान आपको मिल सकता है, जो आत्मविश्वास बढ़ाएगा. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म होंगी. खान-पान की स्थिति बेहतर होगी.

