Shani Dev Uday In Meen : गुरु की राशि में उदित होने वाले हैं शनि, 3 राशियों को मिलेगी नई नौकरी और धनलाभ !

Shani Dev Uday In Meen : मीन राशि गुरु बृहस्पति की राशि मानी जाती है, जो ज्ञान, धर्म, विस्तार और सद्भाव का प्रतीक है. गुरु की राशि में शनि देव का उदय कर्म और ज्ञान के संतुलन को दर्शाता है. इस दौरान व्यक्ति को मेहनत के साथ-साथ सही मार्गदर्शन का भी लाभ मिल सकता है.

शनि ग्रह का उदय (Photo: ITG)
शनि ग्रह का उदय (Photo: ITG)

Shani Dev Uday In Meen : वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को कर्म, अनुशासन, संघर्ष, आयु, रोग, तकनीक, सेवा, श्रमिक वर्ग और न्याय का कारक माना जाता है. शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए उनकी चाल, अस्त और उदय को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. जब शनि देव उदित होते हैं, तो उनकी ऊर्जा पहले से अधिक प्रभावशाली हो जाती है.  शनि मीन राशि में उदि होने वाले हैं, मीन राशि में शनि देव के उदय से कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव, स्थिरता और प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं. 

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए शनि देव चतुर्थ स्थान पर उदित हो रहे हैं, जो सुख, संपत्ति और पारिवारिक जीवन से जुड़ा होता है. इस दौरान घर-परिवार में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं. भूमि, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के योग हैं. मानसिक शांति बढ़ेगी. लंबे समय से चला आ रहा तनाव कम हो सकता है. माता के स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं. करियर के मोर्चे पर स्थिरता आएगी, कार्यक्षेत्र में भरोसेमंद स्थिति बनेगी. 

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए शनि देव आपकी राशि के तीसरे भाव में उदित होंगे. यह भाव साहस, पराक्रम और प्रयासों का होता है. इस गोचर के दौरान आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आप अपने फैसलों को लेकर अधिक स्पष्ट रहेंगे. रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे,  प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है. भाई-बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे. मेहनत का फल मिलने लगेगा, सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा. 

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि देव कर्म भाव में उदित हो रहे हैं, जो करियर और कार्यक्षेत्र के लिए बेहद शुभ माना जाता है.  इस दौरान नौकरी में प्रमोशन, नई ज़िम्मेदारियां या बेहतर अवसर मिल सकते हैं. व्यवसाय से जुड़े लोगों को स्थायी लाभ और पहचान मिल सकती है.  वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. मेहनत और अनुशासन के दम पर आप अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे . 
 

---- समाप्त ----
