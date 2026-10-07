Shani Gochar 2026: 9 अक्टूबर को नक्षत्र बदलेंगे न्याय के देवता शनि, 5 राशियों की होगी बंपर कमाई!

Shani Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में न्याय के देवता और कर्मफलदाता शनि महाराज की चाल का सभी 12 राशियों के जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है. जब भी शनि अपनी चाल बदलते हैं या वक्री (उल्टी चाल) होते हैं, तो इसका असर लंबे समय तक रहता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 9 अक्टूबर को शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे और वहां वह 8 फरवरी तक रहेंगे.

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ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शनि की यह विशेष चाल कुछ चुनिंदा राशियों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही है. अगले 122 दिनों का यह पूरा दौर विशेष तौर पर 5 भाग्यशाली राशियों के लिए बेहद सुखद, लाभकारी और प्रगतिकारक रहने वाला है.

इस समयावधि में न केवल इन जातकों के लंबे समय से रुके हुए कार्य तेजी से पटरी पर लौटेंगे, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी बंपर फायदे मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं कि वक्री शनि का यह 122 दिनों का विशेष चक्र किन 5 राशियों के लिए छप्परफाड़ तरक्की लेकर आया है.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए शनि की यह स्थिति बेहद अनुकूल परिणाम लेकर आई है. आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, जिससे आप कठिन से कठिन फैसले भी बहुत आसानी से ले पाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का पूरा-पूरा फल मिलेगा. उच्च अधिकारी आपके काम से बेहद प्रसन्न रहेंगे और प्रमोशन के योग बन सकते हैं.

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वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए यह 122 दिनों का समय धन और संपत्ति के मामले में शानदार रहने वाला है. आपकी वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया जाएगा. यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ था, तो उसके वापस मिलने की पूरी संभावना है. परिवार के साथ आपके संबंध और अधिक मधुर होंगे तथा घर-परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह पूरा दौर चौतरफा लाभ दिलाने वाला साबित होगा. यदि आप बिजनेस या पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, तो आपको बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके नेतृत्व कौशल की सराहना करेंगे. रुके हुए सरकारी कार्य भी इस दौरान आसानी से पूरे हो सकते हैं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए शनि का यह विशेष गोचर भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला है. नौकरी या कारोबार के सिलसिले में आपको लंबी दूरी की या विदेश यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में बहुत फायदेमंद साबित होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत के बल पर शानदार सफलता हासिल होगी.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के स्वामी खुद शनि देव हैं, इसलिए इस राशि के जातकों पर उनका विशेष आशीर्वाद हमेशा बना रहता है. पिछले कुछ समय से चली आ रही मानसिक उलझनें और शारीरिक बाधाएं अब धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी. आय में जबरदस्त वृद्धि होने से आपके बैंक-बैलेंस में इजाफा होगा. जीवनस्तर में सुधार आएगा.

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