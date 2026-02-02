Shani Asta 2026: शनि अस्त! जल्द सुधरेंगे साढ़ेसाती-ढैय्या से बिगड़े इन 3 राशियों के हालात

Shani Asta 2026: 13 मार्च को शनि देव मीन राशि में अस्त होने वाले हैं. इसके बाद शनि 22 अप्रैल तक अस्त अवस्था में ही रहेंगे. अस्त शनि को कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. खास बात ये है कि अस्त होकर शनि जिन तीन राशियों पर कृपा बरसाएंगे, उनमें से दो पर साढ़ेसाती चल रही है. जबकि एक राशि पर शनि की ढैय्या का प्रभाव बना हुआ है. ऐसी घड़ी में अस्त शनि इन तीन राशियों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं होगा.

धनु राशि

धनु राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है. अस्त शनि धनु राशि वालों के लिए सौभाग्य और उन्नति के नए रास्ते खोल सकता है. आपके भौतिक सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा. घर, वाहन या संपत्ति को लेकर लाभ के संकेत दिख रहे हैं. आय में अचानक वृद्धि दर्ज हो सकती है. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को कोई बहुत ही अच्छा ऑफर मिल सकता है. अचानक धन प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा. माता-पिता के साथ भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा. परिजनों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहने वाला है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए अस्त शनि अनुकूल दिख रहा है. इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा और अंतिम चरण भी चल रहा है. ऐसे में इसके जातकों को काफी हद तक राहत मिल सकती है. आर्थिक मामलों में दबाव कम होगा. आकस्मिक लाभ के योग बन सकते हैं. व्यापारी वर्ग के जातकों की किस्मत चमकेगी. रुका हुआ धन वापस मिलेगा, जिसके उपयोग आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में करेंगे. घर, जमीन-जायदाद, प्रॉपर्टी आदि से जुड़े मामले आपके पक्ष में रह सकते हैं.

मीन राशि

मीन राशि पर साढ़ेसाती का दूसरा यानी मध्य चरण चल रहा है. मीन राशि वालों के लिए शनि का अस्त सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा. आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, जिसका लाभ आपको करियर के मोर्चे पर खूब मिलेगा. समाज में आपकी छवि सुधरेगी. वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी. व्यापारियों की आमदनी में बढ़ोतरी संभव है. लंबे समय से किए जा रहे प्रयास अब रंग ला सकते हैं. साझेदारी से जुड़े कार्यों में भी लाभ मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य भी बेहतर स्थिति में रहेगा.

