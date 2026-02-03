आज 3 फ़रवरी 2026 वृश्चिक राशिफल:अनुशासन रखेंगे, व्यवस्था का सम्मान करेंगे

वृश्चिक - कार्यक्षेत्र में प्रतिभा प्रदर्शन से सबको प्रभावित करेंगे. सहयोग सहकार और उत्साह बनाए रहेंगे. विभिन्न प्रबंधकीय मामलों में सक्रियता रखेंगे. करियर कारोबार में बड़ी उपलब्धि बन सकती है. प्रशासन से संबंधित निर्णय लेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. समकक्ष व वरिष्ठ सभी से महत्व पाएंगे. कामकाज में सहजता बनी रहेगी. नए लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे. उचित अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. प्रशासन के कार्यों में तेजी आएगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- सरकारी नीतियों को बढ़ावा देंगे. विविध विषयों को गति बनी रहेगी. पेशेवर कार्योंं में सफलता पाएंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी.



धन संपत्ति- हितलाभ बढ़त पर रहेगा. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आर्थिक योजनाएं आकार लेंगी. कामकाजी भेंट में सफल हांगे. पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे. अधिकारियों से सहयोग बढ़ाएंगे. चर्चाओं में शामिल होंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से संबंध संवारेंगे. अपनां के लिए समय निकालेंगे. निजी मामलों में धैर्य रखेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. मन के रिश्तों को संवारेंगे. सभी के संरक्षण का भाव बढ़ेगा. आदरभाव बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. सुख सुविधाएं बढ़ेगी. अनुशासन रखेंगे. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. स्पष्टता और बड़़प्पन रखेंगे.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. संवाद संवारें.

