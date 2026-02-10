scorecardresearch
 
Shukra Nakshatra Gochar 2026: राहु के नक्षत्र में शुक्र, कल से शुरू होने वाले हैं इन 3 राशियों के अच्छे दिन

11 फरवरी को शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर राहु के स्वामित्व वाले शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 22 फरवरी तक वहीं रहेंगे. इस गोचर से तीन राशियों को बड़ा लाभ मिल सकता है. इन्हें नौकरी-व्यापार के मामले में जबरदस्त लाभ हो सकता है.

शुक्र कुंभ राशि में 2 मार्च 2026 तक रहेंगे. इसके बाद अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश करेंगे. (Photo: ITG)
Rahu Nakshatra Gochar 2026: 11 फरवरी को धन, वैभव के कारक शुक्र धनिष्ठा से शतभिषा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं. इस नक्षत्र में शुक्र 22 फरवरी तक विराजमान रहेंगे. ज्योतिष में राहु को शतभिषा नक्षत्र का स्वामी माना गया है. ऐसे में ज्योतिषविदों का कहना है कि शुक्र के इस नक्षत्र में गोचर करते ही तीन राशि के जातकों जबरदस्त लाभ मिल सकते हैं. इन राशियों के अटके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे. धनधान्य की सरलता से प्राप्ति होगी. खर्चों में कमी आएगी.

वृषभ राशि (Taurus)
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर बेहद शुभ रहने वाला है. शतभिषा नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश सुख-सुविधाओं और भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने वाला है. नया घर, वाहन, जमीन-जायदाद आदि पर खर्च कर सकते हैं. पुरखों की जमीन-जायदाद का एक बड़ा हिस्सा आपके हाथ में आ सकता है. भविष्य की योजनाओं पर आपका जोर अधिक रहेगा. पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी.

उपाय
'ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः' या 'ओम रांग राहवे नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन भाग्य संवारने वाला साबित हो सकता है. तरक्की के नए अवसर आपको मिलने वाले हैं. नौकरी करने वालों को इस अवधि में जबरदस्त लाभ मिलेगा. व्यापारियों को मुनाफा भी एकदम से बढ़ेगा. आय-वृद्धि में जबरदस्त उछाल आ सकती है. जिन लोगों का पैसा कहीं फंस हुआ है, उनका भाग्य भी संवरने वाला है. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण होगा. भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी.

Advertisement

उपाय
गरीबों को भोजन कराएं. कंबल, सरसों का तेल, या नीले रंग के कपड़े दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि पर भी शुक्र-राहु की विशेष कृपा रहेगी. आपके व्यक्तित्व और आकर्षण में स्पष्टता दिखाई देगी. प्रेम संबंधों के लिहाज से भी समय बेहद अनुकूल माना जा रहा है. निवेश से जुड़े लोग को भी जबरदस्त लाभ मिल सकता है. किसी पुराने निवेश से लाभ की संभवनाएं बनती दिख रही है. जीवन में मनोरंजन और उत्साह के अवसर भी आपको मिलने वाले हैं. सेहत में लगातार चल रही समस्या बहुत जल्द दूर होने वाली है.

उपाय
चंदन का इत्र या चंदन का तिलक माथे पर लगाएं.

