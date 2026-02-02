Phalgun Month 2026: आज से शुरू हुआ फाल्गुन मास, इन उपायों से खुल सकते हैं भाग्य के द्वार

Falgun Month 2026 Start Date: आज 2 जनवरी से फाल्गुन मास की शुरुआत हो गई है. यह हिंदू वर्ष का अंतिम महीना होता है, इसलिए इसे पुराने कर्मों को सुधारने और नए जीवन की शुरुआत का समय भी माना जाता है. इस महीने में मौसम भी बदलने लगता है. फाल्गुन मास भगवान शिव और भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित होता है. इसी महीने महाशिवरात्रि और होली जैसे बड़े पर्व आते हैं, जो इस माह को और भी खास बना देते हैं. मान्यता है कि फाल्गुन में की गई पूजा, दान और साधना का फल कई गुना होकर मिलता है.
फाल्गुन मास में दान-पुण्य का महत्व
फाल्गुन मास को दान और सेवा के लिए बहुत अच्छा माना गया है. इस महीने जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से जीवन में सुख और शांति आती है. कहा जाता है कि इस समय किया गया दान न सिर्फ पुण्य देता है, बल्कि जीवन की परेशानियों को भी कम करता है.
फाल्गुन मास में क्या नहीं करना चाहिए
फाल्गुन मास पवित्र माना जाता है, इसलिए इस दौरान सात्त्विक जीवन अपनाने की सलाह दी जाती है. इस महीने मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन जैसी चीजों से दूरी बनाए रखें. गुस्सा, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच से बचें. किसी का अपमान न करें और बुरा न सोचें. मान्यता है कि फाल्गुन में गलत काम करने से पुण्य की जगह दोष बढ़ते हैं, इसलिए इस महीने संयम बहुत जरूरी होता है.
फाल्गुन मास में जरूर करें ये काम
फाल्गुन मास में भगवान शिव और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है. रोज सुबह स्नान करके भगवान शिव का जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक करें. महामृत्युंजय मंत्र का जप मन को शांति देता है. इस महीने चंद्र देव की पूजा का भी विशेष महत्व है. कहा जाता है कि चंद्र देव की कृपा से मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में संतुलन आता है. इसके साथ ही पितरों की कृपा पाने के लिए तर्पण और दान करना भी शुभ माना गया है. इससे परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं.