Paap Kartari Yog 2026: फरवरी 2026 में बन रहा ये खतरनाक ग्रहों का संयोग, इन 5 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें

Paap Kartari Yog 2026: फरवरी 2026 में कुंभ राशि में ग्रहों की युति से बन रहा है तनावपूर्ण योग. जानिए किन 5 राशियों के लिए यह समय सबसे चुनौतीपूर्ण रहेगा.

फरवरी 2026 ग्रह गोचर (Photo: ITG)
Paap Kartari Yog 2026: फरवरी 2026 का महीना ज्योतिष के लिहाज से अच्छा नहीं माना जा रहा है. इस दौरान कुंभ राशि में कई बड़े ग्रह एक साथ सक्रिय हो रहे हैं. सूर्य, बुध, शुक्र और राहु का एक ही राशि में आना बहुत ही खतरमाक माना जा रहा है. कुंभ शनि की राशि मानी जाती है और जब यहां इतनी ग्रह ऊर्जा इकट्ठा होती है, तो हालात अक्सर तनावपूर्ण हो जाते हैं. खासतौर पर सूर्य और राहु की युति को ज्योतिष में अशुभ संकेत माना जाता है, जिसे छाया ग्रहण जैसा प्रभाव कहा जाता है.

पूरे साल शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे, राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में स्थित रहेगा. इन ग्रहों की यह उलझी हुई स्थिति कई राशियों के लिए मानसिक दबाव, भ्रम और कठिन फैसलों का कारण बन सकती है. सभी राशियों पर इसका असर किसी न किसी रूप में पड़ेगा, लेकिन 5 ऐसी राशियां हैं जिन्हें फरवरी का महीना सबसे ज्यादा परीक्षा में डाल सकता है. आइए जानते हैं कौन-सी हैं वे राशियां.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोगों के लिए यह समय थोड़ा भारी रह सकता है. कामकाज की जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं, जिससे मानसिक थकान महसूस होगी. नौकरी या व्यवसाय में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन यह बदलाव सहज नहीं होगा. खर्च बढ़ने की वजह से आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है. घर और बाहर दोनों जगह तालमेल बैठाना मुश्किल लगेगा. करीबी लोगों से मतभेद मन को परेशान कर सकते हैं.

सिंह राशि

सिंह राशि पर केतु का असर भावनात्मक रूप से बेचैन कर सकता है. जीवन की दिशा को लेकर भ्रम बना रह सकता है. जिन चीजों में पहले आनंद आता था, वही अब बोझ जैसी लग सकती हैं. परिवार में संवाद की कमी महसूस होगी और किसी अपने से दूरी मन को दुखी कर सकती है. करियर में उम्मीद के अनुसार परिणाम न मिलने से आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय मानसिक रूप से चुनौती भरा रहेगा. पुरानी बातें और अधूरे भाव मन में बार-बार उभर सकते हैं. गुस्सा आएगा, लेकिन उसे खुलकर व्यक्त नहीं कर पाएंगे. कार्यस्थल पर राजनीति या गलतफहमी से सावधान रहने की जरूरत है. परिवार में आपकी बातों को समझा नहीं जाएगा, जिससे अकेलापन महसूस हो सकता है. सिरदर्द, तनाव और नींद की समस्या परेशान कर सकती है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना सबसे ज्यादा कठिन साबित हो सकता है. एक ही राशि में कई ग्रहों की मौजूदगी मन को अस्थिर बना सकती है. फैसले लेने में उलझन रहेगी और आत्मविश्वास बार-बार डगमगा सकता है. कार्यक्षेत्र में विरोधियों की सक्रियता बढ़ सकती है. बिना कारण की आलोचना मन को आहत करेगी. रिश्तों में गलतफहमी और स्वास्थ्य में थकान व तनाव साफ महसूस होगा.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव धीमा लेकिन दबाव भरा रहेगा. मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम देर से मिलेंगे. आत्मविश्वास में कमी आ सकती है और मन में डर या असुरक्षा बनी रह सकती है. पैसों से जुड़े फैसलों में सावधानी जरूरी होगी. रिश्तों में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. इस समय खुद को संभालने और समझने की जरूरत होगी.

