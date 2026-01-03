scorecardresearch
 
Nostradamus 2026 Predictions: तीसरा विश्व युद्ध, सीक्रेट मिलिट्री अटैक... 2026 को लेकर डराने वाली है नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी

नए साल 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से वैश्विक तनाव बढ़ गया है. ऐेसे में नए साल 2026 को लेकर नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां एक बार फिर चर्चा में आ गई है, जिसमें 2026 में किसी बड़े युद्ध के संकेत दिए गए हैं.

साल 2026 शुरू होने से पहले ही नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी ने किसी बड़े युद्ध का संकेत दिया था.

Nostradamus 2026 Predictions: नया साल शुरू हो गया है. और साल की शुरुआत में ही वेनेजुएला पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई ने पूरी दुनिया को दहला दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, शनिवार को कराकस में बड़े हवाई हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया गया है. इस घटना के बाद नए साल 2026 को लेकर फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. 2026 शुरू होने से पहले ही नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी ने किसी बड़े युद्ध का संकेत दिया था. आइए जानते हैं कि साल 2026 को लेकर नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी क्या कहती है.

तीसरा विश्व युद्ध
नास्त्रेदमस की एक भविष्यवाणी के अनुसार, साल 2026 में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा सकती है, जो भविष्य के लिए विनाशकारी साबित होगा. धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर हिंसा बढ़ने की आशंका है. बता दें कि यूक्रेन और रशिया के बीच पहले से तनाव था. अब 2026 शुरू होते ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला बोल दिया. नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी ने समुद्र से जुड़े युद्ध का संकेत भी दिया है. इसमें बताया गया है कि किसी एक देश की गलती से समुद्री मार्गों पर अचानक तनाव बढ़ सकता है.

दुनिया पर आर्थिक संकट
नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के मुताबिक, साल 2026 में अमेरिका या ब्रिटेन जैसे किसी बड़े देशों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है. इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देगा. लोगों पर महंगाई की मार पड़ेगी. समुद्री मार्गों और बंदरगाहों पर तनाव के कारण अनाज या खाद्य पदार्थों की सप्लाई में कमी आने से कीमतों में भारी उछाल देखी जा सकती है. आर्थिक दबाव के कारण कई राजनीतिक पार्टियों और प्रभावशाली नेताओं का पतन हो सकता है.

रात के अंधेरे में रहस्यमयी हमला
नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में रात के समय रहस्यमयी हमले की बात भी कही गई है. इस भविष्यवाणी में 'मधुमक्खियों के झुंड' जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ है. इस भविष्यवाणी का अर्थ निकालने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि यहां मधुमक्खियों का अर्थ असली मधुमक्खियां नहीं है. बल्कि इसे छिपकर और योजनाबद्ध तरीके से किए गए हमले से जोड़ा गया है. यह कोई ड्रोन अटैक या सीक्रेट मिलिट्री अटैक भी हो सकता है.

प्राकृतिक आपदाओं का खतरा
नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार, 2026 में भीषण गर्मी से कई क्षेत्र सूखे की मार झेलेंगे. इसके बाद अचानक तेज बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं. नदियों का जलस्तर बढ़ने से विनाशकारी बाढ़ पर्यावरण और जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचा सकती है. इस वर्ष लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बहुत सतर्क रहना होगा.

AI का इंसान पर बढ़ेगा नियंत्रण
नए साल 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत बढ़ने के संकेत भी दिए गए हैं. इस वर्ष AI का दायरा कई गुना बढ़ सकता है. इससे न केवल इंडस्ट्रीज बल्कि हमारी डे-टू-डे रूटीन तक प्रभावित होंगे. ऐसे में भावनाओं से परे होकर फैसले लिए जाएंगे. धीरे-धीरे इंसानों पर AI का नियंत्रण बढ़ने लगेगा. इस नव निर्मित टेक्नोलॉजी से टकराना इंसान के लिए बहुत मुश्किल होगा.

