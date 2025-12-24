scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा कह गए, आदमी का बुरा वक्त लेकर आती हैं ये 4 खराब आदतें

Neem Karoli Baba: हनुमानजी के अवतार माने जाने वाले नीम करोली बाबा के विचार आज भी लोगों के जीवन को दिशा दे रहे हैं. मान्यता है कि उनके उपदेशों को अपनाने से जीवन को सही दिशा और सफलता मिलती है. बाबा कहते थे कि इंसान की 4 बड़ी गलतियां ही उसके पतन का कारण होती हैं.

Advertisement
X
नीम करोली बाबा के विचारों की लौ आज भी लोगों के अंधियारे जीवन को रोशन कर रही है. (Photo: shreekainchimandirtrust)
नीम करोली बाबा के विचारों की लौ आज भी लोगों के अंधियारे जीवन को रोशन कर रही है. (Photo: shreekainchimandirtrust)

Neem Karoli Baba: उत्तराखंड के नैनीताल स्थित कैंचीधाम के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा है. यह मंदिर हनुमान जी का अवतार कहे जाने वाले नीम करोली बाबा को समर्पित है. नीम करोली बाबा का नाम 20वीं सदी के सबसे महान संतों में गिना जाता है. उनके विचारों की लौ आज भी लोगों के अंधियारे जीवन को रोशन कर रही है. ऐसी मान्यताएं है कि बाबा के विचारों से व्यक्ति मार्गदर्शन होता है और उसे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है.

नीम करोली बाबा ने इंसान की कुछ ऐसी बुरी आदतों का भी जिक्र किया है, जो कामयाबी की राह में सबसे बड़ी रुकावट होती हैं. यदि आप भी ऐसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो तुरंत ऐसी आदतों को छोड़ देने में ही भलाई है.

क्रोध में निर्णय लेना
नीम बाबा के अनुसार, जो व्यक्ति क्रोध में आकर कोई बड़ा कदम उठाता है या निर्णय लेता है, उसे हमेशा नुकसान झेलना पड़ता है यदि आप भी गुस्से या भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं, तो इस आदत पर तुरंत बदल लीजिए. ये एक गलती आपकी कामयाबी को ग्रहण लगा सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

neem karoli baba
कामयाब होना है तो ना करें ये गलतियां, नीम करोली बाबा कर गए हैं सावधान
neem karoli baba
नीम करोली बाबा कह गए इन 3 आदतों से हाथ में नहीं टिकता पैसा
manoj bajpayee
'फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देना चाहता था...' नीम करोली के धाम जाकर बदले मनोज बाजपेयी के दिन
neem karoli baba
नीम करोली बाबा कह गए, ब्रह्म मुहूर्त में ये एक काम करने से बढ़ती है धन-दौलत
neem karoli baba
नीम करोली बाबा कह गए, ये 3 काम करने वालों का कभी उद्धार नहीं करते भगवान

लालच
नीम करोली बाबा कहते थे कि इंसान के अंदर कभी भौतिक या सांसारिक सुखों का मोह नहीं होना चाहिए. लालच इंसान को सही मार्ग से भटका देता है. लालची लोगों को धन का स्थायी सुख कभी नहीं मिलता और यही आदत उनकी प्रगति रोक देती है. जीवन में मेहनत को आधार बनाकर आगे बढ़ना चाहिए.

Advertisement

मन की अशांति
बाबा के अनुसार, जो व्यक्ति हमेशा अशांत, बेचैन रहता है, उसकी एकाग्रता हमेशा भंग रहती है. वो न तो सही फैसले ले पाता है और न ही योजनाओं पर काम कर पाता है. यदि आपके व्यक्तित्व में भी इस तरह की अशांति है तो इस आदत पर तुरंत काम करना शुरू कीजिए.

ऐसे मिलेगी जीवन में सफलता
नीम करोली बाबा कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को सही मार्गदर्शन से दूर कर देता है. इसलिए अपनी किसी भी उपलब्धि का अभिमान कभी न करें. इस एक आदत का त्याग करने से उन्नति के रास्ते खुलते हैं और रिश्तों में भी सुधार आता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement