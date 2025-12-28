scorecardresearch
 
Meen Rashifal 2026: इस राशि पर साढ़ेसाती का सबसे खतरनाक चरण, जानें कैसा रहेगा नया साल 2026

नए साल 2026 में मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण जारी रहेगा. इससे जीवन में संघर्ष, दबाव और चुनौतियां बढ़ सकती हैं. इस वर्ष मेहनत, धैर्य और सोच-समझकर किए गए निर्णय ही आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकेंगे.

साल 2026 में भी मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण जारी रहेगा. (Photo: ITG)
Meen Rashifal 2026: नया साल 2026 में ग्रह-नक्षत्रों की चाल मीन राशि के जातकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है. आपकी राशि में शनि बैठा हुआ है और ये साढ़ेसाती के दूसरे चरण से गुजर रही है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में सबसे कष्टकारी चरण भी माना जाता है. साल 2026 में भी आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण जारी रहेगा. ऐसे में जानते हैं कि नए साल में मीन राशि के जातकों को कैसे परिणाम मिल सकते हैं.

नौकरी-व्यापार
साल 2026 में मीन राशि के जातकों के लिए व्यापारिक स्थिति मिली-जुली रहने वाली है. व्यापार से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचें, क्योंकि अपेक्षित सफलता आसानी से नहीं मिलेगी. वहीं नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह वर्ष औसत से बेहतर साबित हो सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.  ईमानदारी से किए गए कार्यों का फल भी मिलेगा. रुका हुआ प्रमोशन-इन्क्रीमेंट मिल सकता है.

धन की स्थिति
नए वर्ष में आर्थिक हालात में काफी हद तक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आपकी आय में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. लेकिन बढ़ते खर्चों को रोक पाना आपके लिए जरा मुश्किल होगा. प्रॉपर्टी आदि को छोड़कर बाकी किसी भी क्षेत्र में निवेश करना आपके लिए सुरक्षित नहीं होगा. अपने किसी बड़े शौक को पूरा करने के लिए आप उधार या कर्ज लेने की स्थिति में भी आ सकते हैं.

स्वास्थ्य
2026 के शुरुआती पांच महीने आपकी सेहत के लिए अनुकूल दिख रहे हैं. जबकि अगले सात महीनों में स्थिति थोड़ी उतार-चढ़ाव वाली हो सकती है. वर्ष के अंतिम दो महीनों में सेहत कमजोर पड़ने की आशंका है. पेट, सीने, अनिद्रा, बेचैनी, कमर या पैरों के निचले हिस्से से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लापरवाही करना आपको भारी पड़ सकता है.

रिश्ते-नाते
नए साल 2026 में आपका किसी खास व्यक्ति से मिलन हो सकता है, जिससे मिलकर आपको सच्चे प्यार की अनुभूति हो सकती है. विवाह के लिए यह वर्ष काफी हद तक शुभ रहेगा. विवाह के प्रस्ताव भी आपको मिल सकते हैं. हालांकि दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी. रिश्तों में प्रेम और समझ के साथ आप अपने दांपत्य जीवन को मधुर बना सकते हैं.
 

---- समाप्त ----
