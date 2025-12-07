scorecardresearch
 
Mangal Rashi Parivartan 2025: मंगल का राशि परिवर्तन आज, ज्योतिषविद ने इन 3 राशि वालों को दी चेतावानी

Mangal Rashi Parivartan 2025: मंगल 7 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और करीब 40 दिन यहीं रहेंगे. इस बदलाव से मंगल बृहस्पति और शनि के प्रभाव में आ जाएंगे. ज्योतिषविदों के अनुसार, यह गोचर देश-दुनिया और सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा.

7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 40 दिन तक यहीं रहेंगे. (Photo: Pixabay)
Mangal Rashi Parivartan 2025: ग्रहों के सेनापति मंगल अभी तक वृश्चिक राशि में विद्यमान हैं. लेकिन 7 दिसंबर को यानी आज रात मंगल धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे. यह गोचर रात करीब 8 बजकर 27 मिनट पर होगा. मंगल अब इस राशि में लगभग 40 दिनों तक रहेंगे. इस राशि परिवर्तन के साथ ही मंगल बृहस्पति और शनि के प्रभाव में आ जाएंगे. मंगल की यह स्थिति सामान्यतः मध्यम परिणाम पैदा करेगी. ज्योतिषविद शैलेंद्र पांडेय के अनुसार, मंगल के इस गोचर का देश-दुनिया पर असर दिखाई देगा. सभी 12 राशि वालों पर इसके अलग-अलग प्रभाव होंगे.

किन राशियों के लिए शुभ होंगे मंगल?
मंगल का यह परिवर्तन बहुत तेजी से प्रभाव दिखा सकता है. कर्क, तुला, कुम्भ और मीन राशि के लिए यह परिवर्तन शुभ है. इनके रुके हुए काम तेजी से आगे बढ़ेंगे. हर कार्य में सफलता मिलेगी. धनधान्य से जुड़े मामले संवरेंगे. लेकिन इन्हें काम में जल्दबाजी से बचना होगा.

किन्हें रहना होगा सावधान?
इस राशि परिवर्तन के बाद मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों को अपने बीमारियों और दुर्घटनाओं से सतर्क रहना होगा. आपके करियर में भी समस्या हो सकती है. वहीं, वृष, कन्या और मकर राशि वाले इस समय वाद-विवाद, गृह क्लेश, मुकदमेबाजी आदि समस्याओं से बचें. पारिवारिक मामलों का विशेष ध्यान रखें.

इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या प्रभाव होगा?
मंगल के राशि परिवर्तन के समय कर्क लग्न उदित हो रहा है. राहु अष्टम भाव में हैं और शनि नवम में हैं. मंगल का संबंध शनि के साथ बन गया है. इससे दुर्घटनाओं और संकट जैसी स्थिति बन सकती है. जल और वायु से संबंधित आपदाएं आ सकती हैं. राजनैतिक रूप से बड़ी उथल पुथल हो सकती है. यह राशि परिवर्तन आर्थिक स्थिति पर भी बड़ा असर डालेगा.

क्या उपाय करें?
यह राशि परिवर्तन वृष, कन्या और मकर राशि के लिए ज्यादा प्रतिकूल दिखाई दे रहा है. ऐसे में कहीं भी जरा सा जोखिम हो तो बचने का प्रयास करें. इस समय नित्य प्रातः सूर्य देव को जल अर्पित करें. सुबह और शाम के वक्त एक एक बार "संकटमोचन हनुमानाष्टक" का पाठ करें. संभव तो नियमित रूप से गुड़ का दान करें. लाल रंग की वस्तुओं से इस समय परहेज करें.

---- समाप्त ----
