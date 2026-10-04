Mangal Gochar: मंगल ने बदली चाल, 6 राशियों का अच्छा समय! 12 नवंबर तक होगा बड़ा फायदा

Mangal Gochar 2026: ग्रहों के सेनापति मंगल इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं. मंगल का यह राशि परिवर्तन कई मायनों में खास है, क्योंकि कर्क राशि में पहले से देवगुरु बृहस्पति मौजूद हैं. ऐसे में दोनों ग्रहों की युति बनी हुई है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मंगल और गुरु का यह संयोग कुछ राशियों के लिए नौकरी, कारोबार, धन और शिक्षा से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है. मंगल 12 नवंबर 2026 तक कर्क राशि में रहेंगे, जबकि गुरु-मंगल की युति 31 अक्टूबर तक बनी रहेगी.

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कर्क राशि में मंगल का गोचर क्यों है खास?

मंगल ने 18 सितंबर 2026 को शाम 4:44 बजे कर्क राशि में प्रवेश किया था. पंचांग गणना के अनुसार अब मंगल 12 नवंबर को रात करीब 8:30 बजे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. यानी कर्क राशि में मंगल का करीब 55 दिनों का गोचर रहेगा.

ज्योतिष में कर्क राशि को मंगल की नीच राशि माना जाता है. वहीं बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं. इसी वजह से कर्क राशि में दोनों ग्रहों की मौजूदगी को ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कुछ ज्योतिषीय मत इसे गुरु-मंगल योग और नीचभंग राजयोग से भी जोड़ते हैं. हालांकि इसका वास्तविक फल हर व्यक्ति की जन्मकुंडली के आधार पर अलग हो सकता है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आर्थिक मामलों में बदलाव ला सकता है. नौकरीपेशा लोगों को काम से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं. जो लोग लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, उन्हें उसका परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है.

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आर्थिक मोर्चे पर आय के नए स्रोत तलाशने का मौका मिल सकता है. हालांकि इस दौरान जल्दबाजी में निवेश करने के बजाय सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर कामकाज और आर्थिक स्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं.

बजट को सही तरीके से मैनेज करने पर आर्थिक स्थिति संतुलित रखने में मदद मिल सकती है. परिवार के किसी सदस्य से जुड़ा पुराना आर्थिक मामला भी बातचीत से सुलझ सकता है. ज्योतिषीय गणना में वृषभ को उन राशियों में शामिल किया गया है जिन्हें मंगल-गुरु के इस संयोग से सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बताई गई है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए मंगल का गोचर करियर के लिहाज से अहम रह सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ने के साथ आपकी सक्रियता और आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है.

जो लोग नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं, वे इस अवधि में नए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं. काम के सिलसिले में यात्रा या किसी नए व्यक्ति से संपर्क भी भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकता है.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए मंगल-गुरु की युति शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी रणनीति पर फोकस करने का मौका मिलेगा.

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कामकाज में भी नई जिम्मेदारी मिल सकती है. किसी पुराने प्रयास का परिणाम सामने आने की संभावना है. हालांकि सफलता के लिए निरंतर मेहनत बनाए रखना जरूरी होगा. ज्योतिषीय गणना में तुला राशि को भी इस अवधि में लाभ की संभावना वाली राशियों में गिना गया है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने वाला हो सकता है. लंबे समय से अटके किसी प्रोजेक्ट या काम को पूरा करने के लिए आपको नई ऊर्जा मिल सकती है.

करियर में अपनी स्थिति मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को काम में पहचान मिलने की संभावना है, जबकि कारोबार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है. आर्थिक मामलों में भी स्थिति बेहतर करने के प्रयास सफल हो सकते हैं.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए मंगल और गुरु का प्रभाव करियर में मेहनत का परिणाम दिला सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है. किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिलने से आपकी भूमिका और मजबूत हो सकती है.

आने वाले समय में पेशेवर जीवन से जुड़ा कोई फैसला लेना पड़ सकता है. इस दौरान आत्मविश्वास बनाए रखते हुए काम करना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. ज्योतिषीय गणना में सिंह राशि को भी मंगल-गुरु के संयोग से लाभ की संभावना वाली राशियों में रखा गया है.

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31 अक्टूबर तक रहेगा गुरु-मंगल का साथ

मंगल और गुरु की युति 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में रहेगी. इसके बाद गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में चले जाएंगे, जबकि मंगल 12 नवंबर तक कर्क में रहेंगे. इस वजह से अक्टूबर का महीना इस गोचर के लिहाज से खास माना जा रहा है.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान नौकरी, कारोबार, धन और शिक्षा से जुड़े मामलों में कुछ राशियों को सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. हालांकि किसी भी गोचर का प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली, लग्न, चंद्र राशि और ग्रहों की स्थिति के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.

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