Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर लक्ष्मी नारायण सहित 8 शुभ योग, इन 4 राशियों की होगी चांदी ही चांदी

15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन कई शुभ बनेंगे. इस दिन कुंभ राशि में बुधादित्य, शुक्रादित्य, लक्ष्मी नारायण और चतुर्ग्रही योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि, प्रीति, ध्रुव व व्यतिपात योग भी रहेंगे. ये दुर्लभ संयोग चार राशियों को विशेष लाभ दे सकते हैं.

महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि में बुधादित्य, शुक्रादित्य और लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने वाले हैं. (Photo: ITG)
Mahashivratri 2026: 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है. इस दिन भगवान शिव का विधि-विधान से पूजन होगा. यह दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल के लिहाज से भी खास रहने वाला है. दरअसल, महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि में बुधादित्य, शुक्रादित्य और लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने वाले हैं. इसके अलावा इस दिन कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग भी रहेगा. फिर सर्वार्थ सिद्धि, प्रीति, ध्रुव और व्यतिपात योग भी रहने वाले हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि महाशिवरात्रि पर बन रहा ये दुर्लभ संयोग चार राशियों को लाभान्वित कर सकता है.

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह संयोग आर्थिक रूप लाभकारी दिखाई दे रहा है. आपके लिए आय के नए साधन उत्पन्न हो सकते हैं. धन कमाने के ढेरों मौके आपको मिलेंगे. खर्चों में वृद्धि संभव है, लेकिन आमदनी इतनी संतोषजनक रहेगी कि संतुलन बना रहेगा. व्यापार से जुड़े लोगों को इस समय खास फायदा हो सकता है . लाभ अनुमान से अधिक मिलने की संभावना है.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह शुभ संयोग आर्थिक मजबूती लेकर आ रहा है. धन संबंधी स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो सकती है. नौकरीपेशा जातकों की वेतन वृद्धि होगी. व्यापारियों को जबरदस्त मुनाफा मिलेगा. कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा लाभकारी सिद्ध हो सकती है. मकान, दुकान या किसी अन्य संपत्ति में निवेश करने का विचार भी मन में आ सकता है.

मकर राशि
मकर राशि वालों को आर्थिक दृष्टि से शुभ परिणाम मिलेंगे. पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं. खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा, जिससे वित्तीय स्थिरता आएगी. कर्ज या उधार से संबंधित समस्या दूर होगी. मानसिक दबाव कम होगा. बैंक बैलेंस में सुधार देखने को मिलेगा. लंबे समय से अटके हुए कार्यों में तेजी आएगी.

कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लग्न भाव में पांच शुभ राजयोग रहेंगे. इनके प्रभाव से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है. गुप्त या अप्रत्याशित स्रोतों से आय होने की संभावना है. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने के संकेत हैं. लंबे समय से जिस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता मिल सकती है.

---- समाप्त ----
