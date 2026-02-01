scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Magh Purnima 2026 Upay : आज माघ पूर्णिमा के दिन जरूर करें ये 5 काम, दूर होंगी परेशानियां

Magh Purnima 2026 Upay :माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है. यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आती है. इस दिन स्नान, दान, पूजा और पितरों के लिए किए गए कर्म विशेष पुण्यदायी माने जाते हैं

Advertisement
X
माघ पूर्णिमा उपाय. (Photo: Pexels)
माघ पूर्णिमा उपाय. (Photo: Pexels)

Magh Purnima 2026 Upay : आज माघ मास की पूर्णिमा तिथि मनाई जा रही है. इस दिन स्नान, दान, पूजा और पितरों के लिए किए गए कार्य अत्यंत पुण्यदायी माने जाते हैं. पद्म पुराण के अनुसार माघ मास का फल कार्तिक माह के समान होता है. ऐसे में माघ पूर्णिमा पर कुछ विशेष उपाय करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि और तरक्की के नए मार्ग खुलते हैं. 

पितरों की कृपा के लिए करें श्राद्ध
माघ पूर्णिमा के दिन पितरों का श्राद्ध या तर्पण करना बेहद शुभ माना गया है. ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं. परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है. यदि व्यक्ति पितृदोष या बार-बार आने वाली परेशानियों से जूझ रहा है, तो इस दिन श्राद्ध करने से समस्याओं से राहत मिल सकती है. इससे आर्थिक तंगी दूर होती है.

अन्न-धन की कमी दूर करने का उपाय
पूर्णिमा तिथि पर जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को अनाज का दान करना चाहिए. इसके साथ ही जल और अन्न का दान भी विशेष फलदायी माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन अनाज का दान करने से घर में कभी अन्न-धन की कमी नहीं होती. यदि घर की तरक्की रुकी हुई हो या कार्यों में बाधाएं आ रही हों, तो यह उपाय लाभकारी सिद्ध हो सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Shukra Rahu 2026
राहु-शुक्र की युति! 2 मार्च तक इन 3 राशियों पर मंडराएगा आफत
February 2026 Grah Gochar
फरवरी 2026 में बन रहा ये खतरनाक ग्रहों का संयोग, इन 5 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें
On February 13, there will be a special conjunction between Mars and Jupiter.(ITG)
कल ब्रह्म मुहूर्त में बुध–गुरु बनाएंगे षडाष्टक योग, 3 राशियों की बदल जाएगी किस्मत!
chalisa yog 2026
1 फरवरी को बन रहा खतरनाक चालीसा योग, इन राशियों के लिए है खतरे की घंटी!
Shani Vakri Horoscope
शनि की उल्टी होने वाली है चाल,138 दिनों इन राशियों को खूब मिलती रहेगी तरक्की
Advertisement

विष्णुजी और माता लक्ष्मी की पूजा
माघ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए. लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उनकी प्रतिमा स्थापित करें. पुष्प, वस्त्र, पंचामृत अर्पित करते हुए आरती करें. साथ ही विष्णु मंत्रों का जाप अवश्य करें. ऐसा करने से धन, वैभव और सौभाग्य में वृद्धि होती है.

 स्नान से खुलते हैं तरक्की के मार्ग
पूर्णिमा तिथि पर स्नान का विशेष महत्व बताया गया है. यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करें. अन्यथा घर पर स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें. स्नान के समय मन में भगवान विष्णु का स्मरण करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं.

धन-धान्य वृद्धि के लिए दान
माघ पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व है. इस दिन कंबल, तिल या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है. इससे सुख-समृद्धि बढ़ती है और करियर या नौकरी में आ रही बाधाओं से राहत मिलती है. साथ ही घर में बरकत और खुशहाली आती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement