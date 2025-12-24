scorecardresearch
 
Kumbh Rashi Shani Sade Sati: कुंभ राशि को जल्द मिलेगी साढ़ेसाती से मुक्ति, 7 साल से चल रहा संकट होगा दूर

Kumbh Rashi Shani Sade Sati: कुंभ राशि पर चल रही शनि की साढ़ेसाती अब समाप्ति की ओर है. इसके खत्म होते ही कुंभ राशि वालों को कार्यों में तेजी से सफलता मिलेगी. 3 जून 2027 को जब शनि मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे, तब कुंभ राशि पर सालों से चल रही साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी.

मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. और इनमें सबसे पहले कुंभ राशि से ही साढ़ेसाती का प्रभाव खत्म होगा.
Kumbh Rashi Shani Sade Sati: कुंभ राशि वालों के जल्द ही संकट टलने वाला है. इस वक्त मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. और इनमें सबसे पहले कुंभ राशि से ही साढ़ेसाती का प्रभाव खत्म होगा. साढ़ेसाती के प्रभाव से बाहर आते ही कुंभ राशि के जातकों के काम तेजी से पूरे होंगे. धनधान्य के मामले में चल रही बाधाएं खत्म होंगी. करियर में उन्नति और घर परिवार में खुशियों का संचार होगा. आइए जानते हैं कि कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती कब समाप्त होगी.

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस वक्त शनि मीन राशि में बैठे हुए हैं. 3 जून 2027 को जब शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे, तब कुंभ राशि पर सालों से चल रही साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी. हालांकि 20 अक्टूबर 2027 को शनि पुन: मीन राशि में आ जाएंगे तो कुंभ राशि पर फिर से साढ़ेसाती का दौर शुरू हो जाएगा. लेकिन इस अल्पकालीन साढ़ेसाती का असर बहुत हल्का होगा. 

कब शुरू हुई थी साढ़ेसाती?
हिंदू पंचांग के अनुसार, कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती 24 जनवरी 2020 को शुरू हुई थी. तब से लेकर अब तक कुंभ राशि ने शनि की साढ़ेसाती के तीनों चरणों का सामना किया है. आइए अब जानते हैं कि साढ़ेसाती का प्रभाव खत्म होते ही कुंभ राशि वालों को क्या-क्या लाभ मिलेंगे.

धन की स्थति में सुधार- लंबे समय से चली आ रही पैसों की तंगी खत्म हो सकती है है. सिर से कर्जों का भार कम होगा और आय में वृद्धि होगी. आय के नए स्रोत भी उत्पन्न हो सकते हैं. रुका हुआ धन वापस मिलेगा.

Advertisement

करियर में तरक्की- नौकरी-व्यापार में आ रही अड़चनें समाप्त होंगी. सफलता आपके कदम चूमेगी. रुका हुआ प्रमोशन-इन्क्रीमेंट मिलेगा. ठप कार्यों में गति आएगी.

मानसिक शांति- साढ़ेसाती का असर खत्म होते ही आपको तनाव, भ्रम और किसी बड़ी चिंता से मुक्ति मिल सकती है. घर-परिवार में खुशियां दस्तक देंगी.

रिश्तों में सुधार- रिश्तों में मिठास आएगी. दांपत्य जीवन में चल रही अनबन समाप्त होंगी. कोर्ट कचहरी आदि के मामले पक्ष में रहेंगे. संतान पक्ष से अच्छे समाचार मिलेंगे. रिश्तेदारों से पूरा सहयोग मिलेगा.
 

