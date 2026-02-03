scorecardresearch
 
आज 3 फ़रवरी 2026 मीन राशिफल:क्षमता के अनुरूप कार्य करें, श्रमशील बने रहें

Aaj ka meen Rashifal 3 February 2026, kumbh Horoscope Today: करियर में जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है. अर्थ व्यापार साधारण रहेगा. जिम्मेदारों की सीख पर ध्यान देंगे. आदेशों की अनदेखी से बचें. व्यवस्था पर बल बना रहेगा.

मीन राशिफल
मीन राशिफल

मीन - कार्य व्यापार में अड़चन अवरोध उभरने की आशंका है. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान दें. नौकरीपेशा सहजता बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नियम अनुशासन से काम लेंगे. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान देंगे. कामकाजी प्रयास बल पाएंगे. सकारात्मक सोच से काम लेंगे. सक्रियता से कार्य सधेंगे. मेहनत लगन से काम पर ध्यान देंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. अकारण हस्तक्षेप से बचेंगे. सजगता से आगे बढ़ें. नीति नियम और व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखेंगे. संकोच बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर में जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है. अर्थ व्यापार साधारण रहेगा. जिम्मेदारों की सीख पर ध्यान देंगे. आदेशों की अनदेखी से बचें. व्यवस्था पर बल बना रहेगा. क्षमता के अनुरूप कार्य करें. श्रमशील बने रहें.

धन संपत्ति- हितलाभ पूर्ववत् बना रहेगा. कामकाजी समकक्षों की बातों को अनदेखा न करें. अनुभवियों से तालमेल व सामंजस्य बनाए रखें. उद्योग व्यापार में निवेश बढ़ेगा. रुटीन प्रस्ताव पाएंगे. भूल चूक व लापरवाही न दिखाएं.

प्रेम मैत्री- जरूरी बात कहने में संकोच बना रहेगा. रिश्तों में उतावली न दिखाएं. अपनों से तालमेल बेहतर बनाने पर जोर दें. संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएं. भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी से बचें. मित्रों का साथ मनोबल बढ़ाएगा. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. प्रेम स्नेह के मामले सामान्य रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत से समझौता न करें. सहकर्मी सहयोगी होंगे. सरलता व रुटीन बनाए रखें. सहकारिता से आगे बढ़ें. मौके पर बात रखें.
शुभ अंक 3 6 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. बहस से बचें.

---- समाप्त ----
