Ketu Gochar 2026: शुक्र के नक्षत्र में आ गए केतु, चैत्र नवरात्र तक 4 राशियों को देंगे धन लाभ

केतु ने 25 जनवरी को पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश किया है, जहां वे 29 मार्च तक रहेंगे. शुक्र के इस नक्षत्र में केतु का प्रवेश चार राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है. चैत्र नवरात्र तक इन राशियों को लाभ, सफलता और बाधाओं से राहत मिलने की संभावना है.

शुक्र के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में आने के बाद 4 राशियों की तकदीर चमक सकती है. (Photo: ITG)
Ketu Gochar 2026: पाप ग्रह केतु ने 25 जनवरी को पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश किया था. इस नक्षत्र के अधिपति शुक्र देव हैं. शुक्र के इस नक्षत्र में केतु 29 मार्च तक रहेंगे और 4 राशियों को शुभ फल देंगे. इस बीच 19 से 27 मार्च तक चैत्र नवरात्र भी आएंगे. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि चार राशियों पर केतु का शुभ प्रभाव चैत्र नवरात्र तक बना रहेगा. आइए जानते हैं कि केतु किन 4 राशियों को लाभान्वित करने वाला है.

वृषभ राशि
आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी.
करियर में अच्छे बदलाव होते दिखाई देंगे.
आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी.
अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी.
घर में रुपए-पैसे की बचत होगी.
पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है.
लंबे समय से कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा.

सिंह राशि
करियर में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे.
नौकरीपेशा लोगों की पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि संभव है
व्यापार से जुड़े लोगों का मुनाफा भी बढ़ेगा.
उम्मीद के अनुरूप धन की प्राप्ति होगी.
संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है.
नया वाहन या संपत्ति खरीद सकते हैं.

तुला राशि
आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.
आय-व्यय का संतुलन बेहतर रहेगा.
खर्चों पर नियंत्रण रहेगा.
पैसों की बचत होगी.
प्रेम संबंधों में सुधार दिखाई देगा.
रिश्ते-नाते बेहतर होने वाले हैं.
गलतफहमियां संवाद के माध्यम से दूर होंगी.
पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से भेंट-वार्ता संभव है.
बड़े और ठोस निर्णय लेने के लिए यह समय अच्छा दिख रहा है.

धनु राशि
धन लाभ के साथ-साथ समाज में मान-सम्मान भी बढ़ेगा.
यश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों में निरंतर वृद्धि होने के संकेत हैं.
मेहनती लोगों के लिए यह समय ज्यादा अच्छा रहेगा.
आपका कोई अधूरा ख्वाब इस अवधि में पूरा हो सकता है.
क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले खूब तरक्की करेंगे.
खासतौर से विदेश, शिक्षा, मीडिया, प्रशिक्षण या कंसल्टिंग के क्षेत्र के पेशेवरों का भाग्य बदलेगा.
रोग-बीमारियों से राहत मिलेगी.
घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा.

---- समाप्त ----
