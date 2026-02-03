Shani And Shukra Ki Yuti 2026: होली से पहले बनेगा शनि और शुक्र का दुलर्भ संयोग, 3 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

Shani And Shukra Ki Yuti 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का संयोग केवल खगोलीय घटना नहीं होता, बल्कि इसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन, करियर, धन और संबंधों पर देखने को मिलता है. साल 2026 में होली से ठीक दो दिन पहले एक बेहद खास और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है. कर्मफल दाता शनि और वैभव, सुख व समृद्धि के कारक शुक्र एक ही राशि में युति बनाएंगे. यह युति कुछ राशियों के लिए तरक्की, धन लाभ और स्थिर सफलता के द्वार खोल सकती है. खास बात यह है कि यह संयोग होली जैसे शुभ पर्व से पहले बन रहा है, जिससे इसके सकारात्मक प्रभाव और भी प्रबल माने जा रहे हैं. आइए जानते हैं वे लकी राशियां, जिनके जीवन में शनि–शुक्र की युति से बड़े बदलाव आ सकते हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए शनि और शुक्र की यह युति कर्म भाव में बनने जा रही है, जो करियर और कार्यक्षेत्र के लिए बेहद शुभ मानी जाती है. इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारियां और सीनियर्स से प्रशंसा मिल सकती है. लंबे समय से किए जा रहे प्रयास अब रंग ला सकते हैं.

जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय स्थिरता और विस्तार का संकेत देता है. नए कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप या बड़े प्रोजेक्ट मिलने के योग बन रहे हैं. शनि की मेहनत और शुक्र की कृपा मिलकर आपको सामाजिक मान-सम्मान भी दिला सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश के अवसर मिल सकते हैं.

वृष राशि

वृष राशि वालों के लिए यह युति आय और लाभ भाव में बन रही है, जो धन वृद्धि के लिहाज से बेहद खास मानी जाती है. इस दौरान अचानक धन लाभ, रुका हुआ पैसा मिलने और आय के नए स्रोत बनने के योग बन रहे हैं.

जो लोग कला, फैशन, डिजाइन, मीडिया, फिल्म या लग्ज़री से जुड़े क्षेत्रों में काम करते हैं, उन्हें विशेष सफलता मिल सकती है. शनि आपको अनुशासन और स्थायित्व देगा, जबकि शुक्र भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा.

इस समय निवेश से लाभ मिल सकता है. पुराने निवेश भी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं. पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली रहेगी . कुल मिलाकर यह समय वृष राशि वालों के लिए आर्थिक मजबूती और लाइफस्टाइल अपग्रेड का संकेत दे रहा है.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए शनि–शुक्र की यह युति लग्न भाव में बनने जा रही है, जो व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को प्रभावित करती है. इस दौरान आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा.

करियर में नई शुरुआत के योग बन सकते हैं. नौकरी बदलने, प्रमोशन या मनचाही भूमिका मिलने की संभावना है. जो लोग क्रिएटिव फील्ड, आध्यात्मिक कार्य या सामाजिक सेवा से जुड़े हैं, उन्हें विशेष पहचान मिल सकती है.

शुक्र के प्रभाव से प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. वहीं शनि आपको जिम्मेदार बनाएगा और जीवन को एक ठोस दिशा देगा. स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय सकारात्मक रहेगा, बशर्ते आप अनुशासन बनाए रखें.

---- समाप्त ----