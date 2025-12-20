Guru Margi 2026: अभी अस्त हैं गुरु बृहस्पति, 2026 में होगा उदय, नए साल में चांदी काटेंगे इन 3 राशियों के लोग

Guru Margi 2026: देवगुरु बृहस्पति ने पिछले महीने 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री चाल शुरू की थी. अभी भी गुरु वक्री हैं और नए साल 2026 की शुरुआत में भी उनकी यही चाल जारी रहेगी. अब गुरु 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में मार्गी होंगे. इस दिन गुरु पुन: मार्गी अवस्था में आ जाएंगे. गुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 से लेकर 12 दिसंबर 2026 तक मार्गी चाल ही चलेंगे. यानी नए साल में गुरु करीब 10 महीने तक सीधी चाल चलेंगे. ज्योतिषविदों की मानें तो मार्गी गुरु नए साल में तीन राशियों को विशेष लाभ देने वाले हैं. इन राशियों को आर्थिक, पेशेवर और दांपत्य जीवन में बहुत सुख मिलेगा.

मेष राशि

2026 में गुरु के मार्गी होते ही मेष राशि के जातकों को बड़े ही शुभ परिणाम मिलेंगे. कार्यस्थल पर सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी. करियर में आगे बढ़ने के खूब अवसर मिलेंगे. रुके हुए महत्वपूर्ण कार्यों में गति आएगी. धनधान्य की स्थिति ठीक रहेगी. पैसों को लेकर चल रहा विवाद दूर होगा. व्यापारी वर्ग की आमदनी बढ़ेगी. ठप पड़ चुके काम पुन: गति लेंगे. वैवाहिक जीवन में चल रहे मतभेद समाप्त होंगे. पार्टनर के साथ अच्छे पलों का आनंद लेंगे. रोग-बीमारियों से मुक्ति पाएंगे.

मिथुन राशि

मार्गी गुरु मिथुन राशि वालों के भाग्य को भी मजबूत बनाएंगे. आपकी आय में वृद्धि होगी. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलेगा. जोखिम वाले कार्यों से दूर रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति होगी. कार्यस्थल पर उन्नति के अवसर मिलेंगे. प्रमोशन-इनक्रीमेंट जैसी संभावनाएं बनेंगी. व्यापार करने वालों को इस दौरान विशेष लाभ मिलने की संभावना है. अविवाहितों के लिए विवाह के योग बनेंगे. आपके जीवन में किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है. रोगों से बचे रहेंगे.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लिए भी प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे. आपकी इनकम बढ़ेगी. खर्चों में कमी आएगी. उधार-कर्ज से जुड़ी समस्याओं का निबटारा होगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियों के साथ उच्च पद की प्राप्ति संभव है. रिश्तों में मधुरता आएगी. कारोबार से जुड़े फैसलों में परिवार की सलाह फायदेमंद रहेगी. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. व्यापार में लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा.

