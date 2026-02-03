scorecardresearch
 
आज 3 फ़रवरी 2026 मिथुन राशिफल: संबंधियां से तालमेल बढ़ाएंगे, अपनों को समय देंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 3 February 2026, Gemini Horoscope Today: मन की भावनाएं साझा करेंगे. प्रेम स्नेह में सहजता बनाए रहेंगे. चर्चा संवाद में विनम्र रहेंगे. रिश्तों में रुचि रखेंगे. सबसे मधुर व्यवहार रखेंगे. खुशियों को बढ़ाएंगे.

मिथुन राशिफल
मिथुन - साहस और संपर्क से विविध उपलब्धियां पाएंगे. शुभ सूचनाएं उत्साह बढ़ाएंगी. वाणिज्यिक अवसर बढ़ेंगे. सामाजिक कार्योंं में प्रभावी रहेंगे. अपनों से मेलजोल बढ़ाने पर जोर रखेंगे. साहस पराक्रम और सहकारिता में वृद्धि होगी. विविध मामले संवरेंगे. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. संपर्क संवाद के कार्य सधेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सक्रियता रखेंगे. बंधु बांधवों से करीबी रहेगी. पेशेवर साथियों का सहयोग बढे़गा. सबको साथ लेकर चलेंगे.


नौकरी व्यवसाय- कार्यविस्तार पर जोर बनाए रहेंगे. पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ेंगे. मनोवांछित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. शैली प्रभावी बनी रहेगी. सफलता प्रतिशत संवरेगा.

धन संपत्ति- आर्थिकी बेहतर बनी रहेगी. पूंजीगत मामले हल होंगे. यात्रा हो सकती है. संबंधों में शुभता का संचार रहेगा. आर्थिक प्रयास गति लेंगे. जिम्मेदारों भेंट बढ़ाएंगे. लाभ व प्रभाव बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- मन की भावनाएं साझा करेंगे. प्रेम स्नेह में सहजता बनाए रहेंगे. चर्चा संवाद में विनम्र रहेंगे. रिश्तों में रुचि रखेंगे. सबसे मधुर व्यवहार रखेंगे. खुशियों को बढ़ाएंगे. बंधुजन भरोसेमंद रहेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. संबंधियां से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों को समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व में सुधार होगा. सेहत अच्छी रहेगी. खानपान संवार पर रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 3 5 6 और 9
शुभ रंग : गुड़ समान
आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. आस्था बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
