Chandra Grahan 2026: फाल्गुन पूर्णिमा पर लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, 3 राशियां होंगी लकी

Chandra Grahan 2026: साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, यानी होलिका दहन के दिन लगने जा रहा है. यह ग्रहण 3 मार्च 2026 को दोपहर 2:16 बजे आरंभ होगा और शाम 7:52 बजे समाप्त होगा. खास बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य रहेगा. सूतक काल की शुरुआत 3 मार्च की सुबह 9:39 बजे होगी और यह शाम 6:46 बजे तक प्रभावी रहेगा.

चंद्र ग्रहण 2026 का समय (Chandra Grahan Timing)

चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 2 बजकर 16 मिनट से होगी. ग्रहण का मुख्य प्रभाव दोपहर 3 बजकर 21 मिनट से दिखाई देने लगेगा. शाम 6 बजकर 46 मिनट पर चंद्रमा ग्रहण से बाहर आने लगेगा. चंद्र ग्रहण पूरी तरह शाम 7 बजकर 52 मिनट पर समाप्त हो जाएगा.

चंद्र ग्रहण 2026: इन 3 राशियों के लिए लकी

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. आमदनी बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं. निवेश से अच्छे रिटर्न मिलने के संकेत हैं. नौकरी करने वालों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों का अटका हुआ धन वापस आने की संभावना है. साथ ही, किसी नए प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल रहेगा.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण आर्थिक मजबूती का संकेत दे रहा है. पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से बड़ा लाभ मिल सकता है. धन-संपत्ति में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं. जो लोग राजनीति, प्रशासन या सरकारी सेवाओं से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायक साबित हो सकता है. मान-सम्मान और प्रभाव में भी वृद्धि होगी.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण अचानक लाभ देने वाला हो सकता है. लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियां दूर होंगी. छात्रों के लिए यह समय उपलब्धियों से भरा रहेगा. परिवार में सुख-शांति और सकारात्मक माहौल बना रहेगा. किसी बड़े लक्ष्य में सफलता मिल सकती है. विदेश में नौकरी या करियर से जुड़ा सपना भी साकार होने के संकेत हैं.

