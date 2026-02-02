scorecardresearch
 
Budh Gochar In Kumbh Rashi: 3 फरवरी को बुध करेंगे कुंभ राशि में प्रवेश, इन 5 राशियों के लिए यह समय रहेगा सबसे शुभ

Budh Gochar In Kumbh Rashi: 3 फरवरी 2026 को बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां राहु पहले से मौजूद हैं. बुध-राहु की युति से करियर, बिजनेस और कम्युनिकेशन पर बड़ा असर पड़ेगा. तो आइए जानते हैं कि बुध के गोचर से किन राशियों के किन राशियों को होगा लाभ और किन्हें सावधान रहना होगा.

3 फरवरी को बुध के गोचर से इन राशियों को होगा लाभ (Photo: ITG)
Budh Gochar In Kumbh Rashi: 3 फरवरी 2026 को रात 9 बजकर 38 मिनट पर बुध ग्रह मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. कुंभ राशि को शनिदेव की राशि माना जाता है और बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार, मार्केटिंग, संचार क्षमता और वाणी के कारक हैं. ऐसे में जब बुध राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका सीधा असर कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस और करियर पर पड़ता है.

खास बात यह है कि कुंभ राशि में पहले से ही राहु विराजमान हैं. ऐसे में बुध और राहु की युति बनेगी. ज्योतिष शास्त्र में राहु को अचानक होने वाली घटनाओं और अप्रत्याशित बदलावों का कारक माना जाता है. बुध के साथ राहु की युति कुछ राशियों के लिए बड़ा लाभ लेकर आएगी, वहीं कुछ राशियों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं कि यह गोचर किन राशियों के लिए शुभ रहेगा और किन्हें सावधान रहने की सलाह दी जाती है.

इन राशियों को मिलेगा विशेष लाभ

मेष राशि

मेष राशि से यह गोचर 11वें भाव में होगा. इस दौरान अचानक लाभ के योग बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों को करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है, वहीं व्यापारियों की आय में वृद्धि के संकेत हैं. मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा.

वृषभ राशि

वृषभ राशि से यह गोचर 10वें भाव में होगा. आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी और कार्यक्षेत्र में पहचान बढ़ेगी. टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और एआई से जुड़े लोगों के लिए यह समय खास तौर पर लाभदायक रहेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि से बुध का यह गोचर 9वें भाव में होगा. चूंकि बुध स्वयं मिथुन राशि के स्वामी हैं, इसलिए भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे और रिश्तों में आई संवाद की दूरी खत्म होगी.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर अधूरे कार्य पूरे कराने वाला साबित होगा. नौकरी और व्यापार दोनों में प्रगति के योग बनेंगे. अनुशासन और मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

तुला राशि

तुला राशि वालों को प्लानिंग और टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से लाभ मिलेगा. नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में विस्तार के संकेत हैं. शिक्षा से जुड़े लोगों और छात्रों के लिए भी यह समय शुभ रहेगा. संतान की उन्नति के योग भी बन रहे हैं.

इन राशियों को रहना होगा सावधान

कर्क राशि

इस गोचर के दौरान मानसिक तनाव बढ़ सकता है. रिश्तों को संभालकर चलें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को उधार लेन-देन से बचना चाहिए. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें. स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान दें. लंबी यात्रा फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.

