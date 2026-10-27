Budh Gochar 2026: बुध की चाल से 6 राशियों को फायदा! अगले 37 दिन बढ़ सकती है कमाई

ग्रहों की चाल में बदलाव का असर ज्योतिष में करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखा जाता है. इस समय बुध तुला राशि में वक्री अवस्था में हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, बुध 2 दिसंबर 2026 तक तुला राशि में रहेंगे. ऐसे में आने वाले दिनों में कुछ राशियों को नौकरी में तरक्की, आय में बढ़ोतरी और कारोबार में नए अवसर मिलने की संभावना जताई जा रही है.

और पढ़ें

बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और संवाद का कारक माना जाता है. तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और ज्योतिष में बुध-शुक्र के बीच मित्रता मानी जाती है. इसी वजह से तुला राशि में बुध का गोचर कुछ राशियों के लिए अनुकूल माना जा रहा है. आइए जानते हैं किन 6 राशियों को इसका लाभ मिल सकता है.

1. मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए नौकरी और आर्थिक मामलों में अच्छे संकेत मिल सकते हैं. प्रमोशन और आय में बढ़ोतरी की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को भी सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद रह सकती है.

2. सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सकता है. कारोबार का विस्तार करने की योजना सफल हो सकती है. अटका हुआ पैसा वापस मिलने और सामाजिक मान-सम्मान बढ़ने के भी संकेत हैं.

Advertisement

3. कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है. पुराने निवेश से लाभ मिलने या पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने से फायदा मिल सकता है.

4. तुला राशि

बुध तुला राशि में ही विराजमान हैं. ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं. आय बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं. प्रभावशाली लोगों से संपर्क भी भविष्य में काम आ सकते हैं.

5. धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है और काम की सराहना हो सकती है. जमीन, मकान या वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को सोच-समझकर आगे बढ़ना चाहिए.

6. मकर राशि

मकर राशि के जातकों को नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी मिलने के अवसर मिल सकते हैं. कारोबार में नए सौदे होने की संभावना है. बातचीत और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होने से कार्यक्षेत्र में फायदा मिल सकता है.

बुध गोचर का क्या होगा असर?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, बुध की स्थिति का संबंध बुद्धि, संवाद, शिक्षा और व्यापार से है. वक्री बुध के दौरान पुराने कामों की समीक्षा करना और जरूरी फैसलों पर दोबारा विचार करना उपयोगी माना जाता है. हालांकि, गोचर का प्रभाव हर व्यक्ति की कुंडली के अनुसार अलग हो सकता है.



---- समाप्त ----