Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को साल का आखिरी गोचर, इन 3 राशियों की बढ़ सकती है मुश्किल

Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को साल 2025 का अंतिम गोचर होने वाला है. इस दिन ग्रहों के राजकुमार बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद बुध देव 17 जनवरी 2026 तक इसी राशि में रहेंगे. ज्योतिष गणना के अनुसार, बुध का धनु राशि में आना तीन राशि के जातकों के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है. इन राशि के जातकों के बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं. ये जातक मानसिक तनाव या चिंता से घिरे रहेंगे. परिवार में विवाद, कलह जैसी स्थिति बन सकती है. आपकी वाणी और आक्रामक व्यवहार किसी के मन को भी ठेस पहुंचा सकता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

और पढ़ें

वृषभ राशि

साल का आखिरी गोचर वृषभ राशि के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं दिख रहा है. स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां उभर सकती हैं. रोग-बीमारियों के चलते आपका बजट बिगड़ सकता है. कार्यस्थल पर साजिशों से सतर्क रहना होगा. षडयंत्रकारी आपकी कर्मशीलता को प्रभावित कर सकते हैं. इसके बावजूद आर्थिक लाभ के संकेत हैं और अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. महंगी चीजों की खरीद संभव है. विद्यार्थियों को पढ़ाई-लिखाई पर ज्यादा ध्यान देना होगा.

कर्क राशि

कर्क राशि के लिए भी यह बुध गोचर प्रतिकूल परिणाम लेकर आ सकता है. छिपे हुए विरोधी परेशानी खड़ी कर सकते हैं और करीबी लोग भी अचानक से आपके खिलाफ जा सकते हैं. घर या संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको शुभचिंतकों की सलाह लेनी चाहिए. क्रोध में आकर कोई कदम न उठाएं. व्यापारिक यात्राओं से लाभ होने की संभावना है. क्रिएटिव फील्ड में कार्यरत लोगों को अपेक्षा से अधिक आर्थिक फायदा मिल सकता है.

Advertisement

तुला राशि

तुला राशि वालों को भी थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है. आपके कार्य में बार-बार अवरोध उत्पन्न होने की संभावना है. आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है. लेन-देन और निवेश का भी ख्याल रखना होगा. खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है. इस दौरान आपको सुस्ती महसूस हो सकती है. क्रोधित होने से बचना होगा. जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें. छात्रों को सफलता के लिए कड़ा प्रयास करना होगा.



---- समाप्त ----